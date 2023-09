Programa Moradia Legal Pernambuco ultrapassa marca de 15 mil imóveis regularizados

A- A+

Agendada para esta quarta-feira (13), a entrega de novos títulos de propriedades no município de Exu, no Sertão de Pernambuco, representará um marco para o programa Moradia Legal, que atinge o número de 15 mil imóveis regularizados.

Criada em 2018, a iniciativa é coordenada pela Presidência do TJPE em parceria com a Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco e tem como objetivo promover a regularização de áreas urbanas de interesse social, além de atuar no campo de usucapião e regularização fundiária rural.

Apenas nesta semana, mais de mil títulos de propriedade serão entregues no Sertão do estado. As contemplações incluem moradores dos municípios de Terra Nova, Granito, Cabrobó e Ouricuri, que receberão gratuitamente o documento de propriedade das moradias. No total, novas 15.314 famílias serão beneficiadas pela iniciativa.

O programa Moradia Legal é correalizado pela Universidade Federal (UFPE), pela Associação de Registradores de Imóveis (Aripe), Associação de Notários e Registradores (Anoreg/PE) e Associação Municipalista (Amupe), em parceria com cartórios e governos municipais, estadual e federal por meio de secretarias, autarquias, superintendências e ministérios, além de ser apoiado pela Escola Judicial (Esmape) e da Coordenadoria da Mulher do Judiciário de Pernambuco.

Veja também

Chuvas Rio Grande do Sul volta a ter risco de tempestade