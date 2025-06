Programa oferece 15 mil bolsas de inglês para profissionais negros

A- A+

O Movimento pela Equidade Racial (MOVER) abriu nesta terça-feira (3) as inscrições para a nova edição do “Mover Hello”, programa de formação em inglês voltado exclusivamente a pessoas negras.

Serão oferecidas 15 mil bolsas integrais para um curso online, com duração de seis meses e foco no inglês técnico, acadêmico e para negócios.

As inscrições podem ser feitas até 24 de junho pela plataforma Mover Talentos.

O curso é realizado em parceria com a Education First, organização internacional especializada no ensino de idiomas.

Cada participante recebe um plano de estudos personalizado, baseado no seu nível de conhecimento e nas suas necessidades profissionais.

O conteúdo inclui mais de 16 níveis de fluência, do inglês geral ao inglês técnico e de negócios.

A iniciativa faz parte dos esforços do MOVER para ampliar o acesso de pessoas negras à qualificação profissional e enfrentar as desigualdades estruturais no mercado de trabalho.

Em 2025, ao todo, serão distribuídas 34 mil bolsas de inglês, destinadas tanto a funcionários das 53 empresas associadas quanto ao público em geral.

Entre os participantes de edições anteriores, está Daniel Costa de Souza, que relata o impacto direto da falta de fluência em sua trajetória.

“Eu já perdi muitas oportunidades profissionais por conta de falta na fluência no inglês. O que me motivou a me engajar ainda mais no programa foi a fala de uma RH para uma posição que ia me impulsionar em 5 anos da minha vida profissional, dizendo que eu tinha todas as competências, mas que ainda me faltava o inglês”, conta.

Fernando Soares, gerente de projetos no MOVER, afirma que os resultados obtidos nos últimos anos demonstram o impacto positivo do programa.

“O Mover Hello nasceu para democratizar o acesso ao inglês, hoje uma competência essencial no mercado de trabalho. O que mais me emociona é ver pessoas que antes enxergavam o inglês como algo distante, inacessível, agora colhendo resultados concretos. Com apenas 20 minutos de dedicação por dia, elas estão rompendo barreiras, conquistando certificados e se sentindo capazes. Isso mostra que, com acesso e apoio, o protagonismo floresce. Com a quarta edição, queremos ampliar ainda mais esses resultados e acelerar a carreira de profissionais negros”, afirma.

Na edição de 2024, as mulheres representaram 62,5% dos participantes da sociedade civil e também se destacaram no desempenho.

Segundo os dados divulgados, 55% dos alunos com melhor performance foram mulheres. Entre os destaques, chama atenção o tempo médio de estudo: 6.818 minutos (equivalente a 114 horas), com padrão consistente de dedicação por várias semanas.

A Education First aponta que esses resultados se traduzem em avanços concretos. Os participantes de maior destaque avançaram, em média, um nível completo no Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (QCER), saindo do nível A1 (iniciante) para o A2 (básico), o que permite comunicação em situações simples e cotidianas. Esse avanço contribui para reduzir barreiras linguísticas no mercado de trabalho e ampliar o acesso a novas oportunidades.

Eduardo Santos, vice-presidente sênior e diretor geral da Education First na América Latina, e também presidente do conselho do MOVER, avalia que o programa tem gerado efeitos práticos.

“Temos muito orgulho do legado que construímos junto ao MOVER com o Hello, que nos últimos anos entrega alto impacto e que traz resultados práticos relacionados a crescimento profissional, confiança e autonomia de milhares de profissionais negros de todo país”, afirma.



