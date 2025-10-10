A- A+

Aviação Programa oferece a chance de primeira experiência de voo para meninas e mulheres nordestinas Selecionadas participarão de um dia de imersão na aviação, que ocorre no dia 24 de outubro, no Aeroclube de Pernambuco, no Recife

Muitas vezes, o sonho de voar pode parecer uma realidade distante para muitas meninas brasileiras. Com projeto promovido pela Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil (Aviadoras), o 4º Dia A Menina na Aviação (D.A.M.A) oferece a chance de viver a primeira experiência real com a aviação para meninas e adolescentes da Região Nordeste.

A iniciativa da missão é inspirar novas gerações a ocuparem os céus em um setor no qual apenas 3,2% das licenças de pilotos no Brasil são de mulheres, segundo dados divulgados por uma pesquisa da Universidade de Brasília (UNB) para a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

As inscrições têm início nesta sexta-feira (10) e seguem até o dia 20 de outubro. Para participar, as interessadas poderão se inscrever pelo site, enviando uma redação e um breve vídeo sobre o que as motiva a voar.

Aquelas que forem selecionadas participarão de um dia de imersão na aviação e um voo de descoberta, que ocorre no dia 24 de outubro, durante o AirVenture Pernambuco 2025, no Aeroclube de Pernambuco, no Recife.

Meninas e mulheres nordestinas terão a oportunidade de ter aulas introdutórias de aviação | Foto: Divulgação

O Voo de Descoberta, também conhecido como Voo de Incentivo, é uma aula introdutória em aeronave de pequeno porte, conduzida por pilotos instrutores, que apresenta de forma prática como funciona o comando de um avião e como iniciar a formação de piloto privado.

“Queremos que cada menina entenda que o céu é também o lugar dela”, explica Kalina Milani, presidente da Aviadoras, uma das pioneiras da aviação brasileira e primeira mulher piloto da Varig e da Emirates.



Mais do que uma vivência, o D.A.M.A. busca romper barreiras históricas e despertar o interesse feminino por carreiras na aviação e em áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

“É um dia de encantamento e pertencimento. A primeira vez que uma menina entra em uma aeronave pode ser o início de uma vocação”, afirma Kalina.

Veja também