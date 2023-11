Programa Ondatec reúne estudantes da Rede Municipal de Ensino do Recife em mega aulão na UFPE

A- A+

Estudantes dos nonos anos da Rede Municipal de Ensino do Recife se reúnem, neste sábado (25), para o mega aulão de encerramento do Ondatec. O projeto tem como objetivo estimular o interesse dos jovens pelos estudos, especialmente nas matérias de Língua Portuguesa e Matemática, visando auxiliá-los na aprovação das Escolas Técnicas Estaduais e Institutos Federais. O evento será realizado na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a partir das 14h.

Ao todo, o local receberá 1.500 estudantes da Rede Municipal do Recife e 16 professores de Português e Matemática. As atividades preparatórias do Ondatec consistem em estimular os alunos para a preparação técnica, levando ainda mais conteúdos para esses estudantes no contraturno, para garantir que eles tenham uma formação sólida para enfrentar e vencer as seletivas que almejam.

É importante destacar que o programa também contempla os estudantes dos programas de correção de fluxo da Rede, como o Travessia e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Na programação, além da resolução de questões de português e matemática, estão previstas apresentações culturais e sorteios de bicicletas para os estudantes. As atividades do Ondatec estão sendo realizadas desde o mês de maio e chegam à sua conclusão totalizando 10 aulões realizados ao longo de todo o ano.

RECORDE

Em 2022, O programa Ondatec rendeu grandes frutos para os estudantes da Rede Municipal do Recife. Os alunos bateram recorde de aprovação nas Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) e Institutos Federais de Pernambuco (IFPEs). Ao todo, o Recife contou com 762 estudantes aprovados nessas instituições públicas, representando um crescimento de cerca de 40% se comparado ao ano de 2021, quando o número de estudantes aprovados foi de 543.

Veja também

EDUCAÇÃO Enade: prazo para preencher questionário termina amanhã