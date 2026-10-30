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EDUCAÇÃO Programa PE no Campus oferta inscrições para 1 mil bolsas de até R$ 1.240 Benefício estimula acesso e permanência de estudantes de baixa renda em instituições de ensino superior

Com o objetivo de estimular o acesso e a permanência de estudantes em instituições de ensino superior, o governo de Pernambuco anunciou a abertura de inscrições para 1 mil bolsas de auxílio financerio por meio do programa PE no Campus.

De acordo com o edital, lançado nesta sexta-feira (30) pela Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE), o auxílio será concedido por dois anos, em um total de 24 parcelas. No primeiro ano letivo, a bolsa será de R$ 1.240. No segundo ano, o auxílio é de R$ 620.

O benefício é destinado a alunos que tenham sido admitidos em cursos de graduação presencial em instituição de ensino superior com ingresso nos anos de 2026 ou 2027.

As inscrições serão de 11 a 25 de novembro, exclusivamente online, no site da Secretaria de Educação. O resultado final está previsto para ser divulgado em 8 de janeiro de 2027.

As bolsas poderão ser solicitadas por alunos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou o Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE) em 2025. Também é necessário ser beneficiário do Bolsa Família ou ter renda familiar inferior a três salários mínimos, e ter cursado todo o ensino médio na rede pública de ensino.

Além disso, os candidatos precisam residir num raio de, pelo menos, 30 quilômetros de distância da instituição de ensino.

Vagas

Das 1 mil bolsas de auxílio permanência, 900 são destinadas aos alunos que optarem por utilizar a nota do Enem no processo seletivo. As 100 bolsas restantes são destinadas aos candidatos que escolherem concorrer com a nota obtida no Sistema Seriado de Avaliação da Universidade de Perambuco (UPE/SSA).

Além disso, 25% do total de vagas são reservados para pessoas em situação de vulnerabilidade social ou com necessidades específicas, incluindo pessoas com deficiência, doenças graves ou raras ou diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA); mulheres vítimas de violência doméstica e familiar; idosos com mais de 60 anos; pessoas vinculadas à atividade rural em regime de economia familiar; e povos ou comunidades indígenas ou quilombolas.



Cronograma - PE no Campus

Inscrição no Processo Seletivo: 11/11/2026 a 25/11/2026



11/11/2026 a 25/11/2026 Divulgação do Resultado Preliminar: 18/12/2026



18/12/2026 Período de Envio de Recursos: 21/12/2026 a 22/12/2026



21/12/2026 a 22/12/2026 Divulgação do Resultado Final: 8/1/2027

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