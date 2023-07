Programa que visa impulsionar negócios de mulheres de Caruaru prorroga inscrições

A- A+

Leia também

• Mulheres negras são mais expostas ao racismo ambiental, diz quilombola

• Na cultura, mulheres negras ganham em média três vezes menos que homens brancos

Programa que visa impactar negócios liderados por mulheres em Caruaru e distritos próximos, o Meu Negócio é Meu País está com inscrições prorrogadas até o dia 16 de julho. O projeto é liderado pela marca Kuat e pelo Sistema Coca-Cola Brasil, em parceria com a Prefeitura de Caruaru.

Nesta nova edição voltada para Caruaru, o programa pretende impactar 1.000 mulheres, levando capacitação online e gratuita para acelerar o crescimento do pequeno varejo local que se dedica a comercializar comidas típicas. A primeira fase do programa foi lançada em 2022 e desde então já capacitou mais de 600 empreendedoras.

As inscrições podem ser feitas por meio do site: cocacoladaumgasnoseunegocio.com/kuat/. Ao se inscrever, na pergunta sobre como conheceu o projeto “Meu Negócio é Meu País”, a candidata deve selecionar a opção: SPM - Secretaria de Políticas para Mulheres de Caruaru.

As etapas do programa consistem em uma primeira fase de capacitação online e entrega de desafios às inscritas, seguida por uma avaliação de 60 apresentações de negócios. As mulheres que passam por essa etapa recebem orientação para a preparação de seus negócios e, posteriormente, são escolhidas 30 para serem aceleradas.

Para passar para essa fase, as mulheres devem cumprir 70% da capacitação, que consiste em três encontros coletivos com mentoria. A proposta é capacitá-las para que o crescimento dos negócios seja sustentável.

Veja também

Oceanos Iniciadas na Jamaica negociações 'cruciais' sobre exploração da mineração submarina