Educação Programa Recife no Mundo embarca últimos grupos de intercambistas Programa Recife no Mundo enviou 105 estudantes e 10 professores contemplados para Inglaterra, Canadá e Estados Unidos

O Recife no Mundo, programa que oferta curso de língua e intercâmbio para a Rede Municipal de Ensino do Recife, embarcou os dois últimos grupos de intercambistas. Na semana passada, um grupo de 30 estudantes e 10 professores seguiram rumo à Inglaterra e aos Estados Unidos, respectivamente. Já nesta segunda-feira (2), dois grupos de 35 e 40 estudantes seguiram rumo aos Estados Unidos e ao Canadá.

O prefeito João Campos acompanhou o embarque dos contemplados pelo programa ao lado do secretário de Educação, Fred Amancio e destacou a importância que essa oportunidade terá nas vidas dos recifenses.

"Idealizar e tirar do papel um projeto que permite que os nossos estudantes da Rede Municipal de Educação fiquem em universidades internacionais, aprendam inglês, vivam novas culturas e representem suas famílias e o nosso Recife lá fora é a realização de um trabalho conjunto muito importante da Secretaria de Educação", ressaltou João Campos.

Hospedados em Miami, na Flórida, o grupo de estudantes com destino aos Estados Unidos realizará o intercâmbio na Instituição University of Miami, onde terão a oportunidade de trocar experiências e aprimorar o idioma inglês. Já o segundo grupo ficará alojado no Niagara Catholic International Summer Program, em Waterloo, onde também vão focar no conhecimento do idioma e atividades diversas no dia a dia da experiência.

"O grande objetivo do Recife no mundo é o fortalecimento da língua inglesa na nossa Rede de Educação do Recife, assim como proporcionar aos estudantes a oportunidade de fazer um intercâmbio no exterior e ter essa experiência tão transformadora. Estamos enviando 105 alunos com um programa voltado para estudantes do ensino fundamental", começou o secretário Fred Amancio.

"Os custos do curso de língua e do intercâmbio são integralmente pagos pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação do município. O programa também oferece passaporte e visto, kit viagem, estadia em dormitório de universidade, curso de língua inglesa no exterior, seguro saúde e todo apoio da Secretaria de Educação do Recife. Sem dúvidas, uma experiência única para os nossos estudantes e professores, que terão a oportunidade de criar novas perspectivas sociais, culturais e ampliar os horizontes”, detalhou Amancio

Expectativa

Renata Cunha, 14 anos, é aluna da Escola Municipal em Tempo Integral Pedro Augusto e está entusiasmada com a experiência que terá na University of Miami. "O Recife no Mundo está sendo muito importante na vida de todos os estudantes que estão participando. Até mesmo os que não passaram na prova, só de estar fazendo o curso de inglês preparatório e aprendendo uma nova língua, já é demais. Acho que vou trazer muito aprendizado, conhecer novas culturas e novas pessoas. Estou muito animada", disse.

Já dona Elisangela de Jesus, mãe de Arthur Muniz de Jesus, 15 anos, aluno da Escola Municipal Espírito Santo, se emocionou ao se despedir do filho, que comemora aniversário no dia do embarque. "É muita emoção enviar ele nessa viagem justamente no dia do aniversário dele, é o melhor presente que ele poderia ganhar. Acho que ele vai voltar mudado com toda a experiência que vai ter nos Estados Unidos, vai ser uma bagagem importante para o futuro dele. Espero que ele seja muito feliz", compartilhou.



Summer Camp

A capital pernambucana é pioneira a nível nacional no intercâmbio no formato “summer camp” - que utiliza o período de um mês de férias para aprimorar um idioma - e para estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais e professores. Lançado em agosto de 2023, o Recife no Mundo oferta à Rede Municipal de Ensino, de forma gratuita, curso de língua inglesa e a experiência de um intercâmbio internacional.

A iniciativa está proporcionando o aperfeiçoamento e a habilidade comunicativa dos participantes no idioma estrangeiro. Além disso, promove a inserção em outras culturas e abrindo novas possibilidades através da comunicação.

Incentivar a aprendizagem de uma língua estrangeira e contribuir para o desenvolvimento acadêmico, cultural e social dos estudantes e professores da rede municipal do Recife também é outro importante objetivo do projeto. Foram contemplados com os cursos de língua inglesa do programa um grupo de 1000 estudantes dos Ensino Fundamental Anos Finais e 50 professores da Rede Municipal de Ensino do Recife.

"Tive a honra de participar do lançamento do Programa Recife no Mundo, com o prefeito João Campos, e falei sobre como imaginava a relação entre os estudantes e os Estados Unidos. Estou muito feliz em vê-los embarcar e o Consulado Americano deseja a todos as melhores experiências nos EUA. O futuro está acontecendo agora com o Recife no Mundo", disse May Baptista, Cônsul Geral do Consulado Geral dos Estados Unidos no Recife.

O intercâmbio visa o complemento do aprendizado durante o período de aulas do curso de língua inglesa. O objetivo é de trabalhar as relações interpessoais, troca de experiências, conhecimento de novas culturas e o desenvolvimento de aptidões que vão além do universo acadêmico.

