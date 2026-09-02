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ARARIPINA

Programa Um Milhão de Tetos Solares promove oficina de capacitação técnica em Araripina

Iniciativa da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) prepara equipes para mapear a realidade de 400 famílias rurais que receberão energia solar

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Programa Um Milhão de Tetos Solares avança e ASA realiza Oficina de Construção de DiagnósticosPrograma Um Milhão de Tetos Solares avança e ASA realiza Oficina de Construção de Diagnósticos - Foto: Fernanda Cruz/ASA Brasil

Equipes técnicas da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) realizam, entre esta quarta (2) e quinta-feira (3), uma Oficina de Construção de Diagnósticos na sede da ONG Chapada, em Araripina, no Sertão de Pernambuco.

A capacitação marca uma nova fase do Programa Um Milhão de Tetos Solares (P1MTS), voltado a promover a transição energética justa para 400 famílias rurais dos estados de Pernambuco, Paraíba e Minas Gerais.

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O encontro reúne técnicos da Chapada, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porteirinha e do Polo da Borborema para estruturar o mapeamento das propriedades agrícolas e definir os modelos de energia fotovoltaica mais adequados.

As mini usinas poderão ser do tipo off grid, que funcionam de forma independente da rede elétrica e sem armazenamento da energia gerada, ou on grid, que são conectados à rede elétrica nos territórios.

Como funciona
De acordo com a metodologia inspirada no Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), as equipes, em diálogo com os agricultores, realizarão uma análise detalhada da área onde a família vive, incluindo o espaço de moradia, o solo, e também as atividades desenvolvidas no local.

Assim, será possível identificar os pontos fortes da propriedade e os principais desafios climáticos ou estruturais que ajudarão a definir qual o melhor modelo de produção de energia fotovoltaica.

De acordo com o coordenador do P1MTS, Giovanne Xenofonte, o levantamento inicial servirá como parâmetro para comparar os impactos da tecnologia na vida dos agricultores ao fim do projeto.

"Esse momento do diagnóstico a gente está chamando de ‘Tempo Zero’, porque esse processo vai acontecer antes de a família receber as placas de energia solar. Mais perto do final do projeto, vamos realizar o ‘Tempo Um’, ou seja, outra visita de diagnóstico para saber quais foram os impactos da tecnologia na vida dessas pessoas", explicou.

Além do diagnóstico das propriedades, o projeto prevê a criação de "escolas-fábrica" para formar jovens eletricistas responsáveis pela instalação e manutenção dos sistemas fotovoltaicos.

Uma das unidades será instalada em Araripina, além de municípios na Paraíba, Minas Gerais e Piauí. O programa é executado pela ASA em parceria com a Fundação Banco do Brasil, somando um investimento de R$ 8,9 milhões.

Confira a programação:
Quarta-feira (02/09)
14h - Apresentação do Instrumental (Questionário de Diagnóstico e plataforma Kobo)
15h - Esclarecimento de dúvidas sobre o Diagnóstico e Estudo de Mercado
16h - Lanche
16h15 - Orientações para a visita de campo do dia seguinte | Responsável: Tales

Quinta-feira (03/09)
8h - Visita de campo para aplicação do diagnóstico em propriedades rurais (divisão em 2 grupos)
12h - Intervalo para Almoço
14h - Devolutiva dos grupos: relatos sobre a aplicação do questionário, facilidades e desafios | Responsável: Camila
16h - Lanche
16h - Ajustes nos procedimentos e na ferramenta de coleta
17h - Encaminhamentos finais e avaliação da oficina

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