ANIVERSÁRIO DO RECIFE Programação do aniversário da capital pernambucana tem caminhada guiada no Bairro do Recife Série de ações programadas para este final de semana teve início neste sábado (11) e vai até segunda-feira (13)

Em comemoração ao 486° aniversário do Recife, a Prefeitura, por meio da Secretarias de Cultura e Turismo e Lazer, oferece uma série de atividades gratuitas e ao ar livre para que munícipes e turistas possam celebrar o momento.

No início da tarde deste sábado (11), uma dessas ações foi uma caminhada guiada com o tema "Recife Holandês", com início às 14h.



O roteiro resgatou as memórias da ocupação holandesa no Recife, proporcionando uma viagem no tempo. Partindo da Praça do Arsenal, quem acompanhava a caminhada seguiu pelas ruas do Bom Jesus, Moeda, Praça da República, finalizando na Ponte Maurício de Nassau.

Os participantes, dentre turistas e populares da cidade do Recife e região metropolitana, aprovaram a ideia de resgatar a história, fazendo uma viagem no tempo. Foi o que explicou Eliasibe de Carvalho, ela é natural de Salvador e foi até a Praça do Arsenal acompanhar a caminhada.

"É muito importante essa iniciativa do Poder Público em trazer informação histórica para a população, para os visitantes e toda população. Muito bom para despertar o interesse em conhecer um pouco da história das capitais do Nordeste, a bravura do nosso povo, nesse caso o povo pernambucano”, afirmou a mobilizadora social.

Todas as movimentações e ações ofertadas pela Prefeitura do Recife tem uma programação específica, podendo ser acessada através do site do Olha Recife.

Caminhada guiada no bairro do Recife Antigo.

