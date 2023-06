A- A+

SÃO JOÃO DE CARUARU Programação do Polo Azulão, em Caruaru, começa neste fim de semana; veja as atrações Nação Zumbi, Mestre Ambrósio e Gabriel o Pensador estão entre as atrações do palco alternativo

A programação do Polo Azulão, que traz atrações alternativas ao São João de Caruaru, tem início nesta sexta-feira (9). Entre as atrações do primeiro final de semana de shows no palco estão as bandas pernambucanas Nação Zumbi e Mestre Ambrósio e o rapper carioca Gabriel o Pensador.

Nesta sexta (9), a programação abre com um tributo à banda Legião Urbana e segue com apresentações de Sangue de Barro e Ortinho.

No sábado (10), a banda Cascabulho abre a noite às 20h. Na sequência, às 22h, a Nação Zumbi se apresenta pela primeira vez no palco do Polo Azulão. A banda apresentará um show que fará referências aos 30 anos do movimento manguebeat. Fechando a noite, Gabriel o Pensador sobe ao palco à 0h.

No domingo (11), Mestre Ambrósio e Junio Barreto se apresentam no Azulão.

Localizado na Rua Armando da Fonte, próximo à Estação Ferroviária, o Polo Azulão terá cerca de 40 atrações e programação sempre nos finais de semana (da sexta ao domingo), com exceção do último dia, 29 de junho (quinta-feira).

Pelo palco, devem passar, ainda, o sambista Diogo Nogueira, os cantores Almério, Martins e Marcelo Jeneci, além de nomes do frevo e do brega. A programação também contará com uma noite dedicada às religiões de matrizes africanas com a fogueira de Xangô.

