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prestígio Celebração dos 20 anos do Procape é marcada por inaugurações e troca de direção Setor de hemodinâmica recebeu novos equipamentos

Dezenas de pessoas lotaram o Auditório Professor Ênio Lustosa Cantarelli para comemorar os 20 anos de fundação do Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Professor Luiz Tavares (Procape), que fica em Santo Amaro, no centro do Recife. As comemorações começaram por volta das 9h desta sexta-feira (26).

Uma programação especial foi pensada e executada para celebrar as duas décadas da unidade de saúde e educação vinculada à Unidade de Pernambuco (UPE), que já realizou, durante esses anos, mais de 3 milhões de atendimentos e mais de 24 mil transplantes cardíacos.

Profissionais de diversos setores participaram de uma reunião conjunta com representantes de academias médicas de todo o país. A história e as contribuições do Procape para o tratamento da cardiologia ao longo dos anos foram abordadas com olhar de superação.

Troca de direção

Durante o evento, o ex-diretor do Procape Ricardo de Carvalho Lima passou a condução da instituição ao novo diretor executivo da unidade, Pedro Casé. Emocionado, Ricardo agradeceu aos colaboradores que participaram dos oito anos de gestão dele.

Pedro Casé assumiu a direção do Procape | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“O Procape significa muito para mim, porque é um hospital de cardiologia onde a gente tem a capacidade de se desenvolver numa área específica. Quando um profissional trabalha em um hospital geral, divide espaço com outras especialidades. Aqui todo mundo fica focado no mesmo objetivo”, comentou.

Agora empossado, Casé aproveitou a primeira entrevista à imprensa, concedida à Folha de Pernambuco, que acompanha os passos da instituição desde o primeiro dia de fundação, 29 de junho de 2006.

“O Procape é uma instituição muito importante para a nossa sociedade, com serviço que cuida do coração de todos nós. Hoje é um dia festivo para comemorar a existência deste hospital e celebrar a memória do doutor Ênio Cantarelli, que foi o nosso grande idealizador. Aqui, reafirmamos o compromisso que essa instituição tem com a sociedade e com os pacientes mais carentes. Esperamos seguir representando aqui com muita fé, humildade e muito trabalho”, declarou.

Celebração religiosa e inaugurações

Por volta das 11h foi realizado um ato ecumênico sob condução do padre Caetano e do pastor Esdras Gaspar. Logo após, aconteceu o lançamento do livro "20 Anos do Hospital do Coração de Pernambuco", escrito pelo professor Ricardo Lima e por Pedro Casé.

Hemodinâmica

O Procape também recebeu a expansão do setor de hemodinâmica, com a inauguração de duas novas máquinas que substituem equipamentos antigos que eram utilizados desde 2006.

Hemodinâmica é uma especialidade da cardiologia responsável por diagnosticar e tratar doenças do coração e dos vasos sanguíneos por meio de técnicas minimamente invasivas.

“Agora serão três máquinas funcionando, 24 horas por dia, à disposição da sociedade pernambucana. É um marco histórico para nós, que somos o único serviço público a contar com três salas de hemodinâmica dedicadas ao tratamento da cardiologia”, destacou ainda Pedro Casé.

Números gerais

A emergência do local é considerada por Casé como superlotada. Dos 250 leitos dispostos, 85% estão ocupados. Ainda assim, o gestor reconhece que outros avanços são importantes para o prosseguimento dos trabalhos no hospital. Até o final do ano, um novo prédio anexo deve agregar novos 115 leitos.

“Diariamente são atendidas na nossa emergência cerca de 120 pessoas. Quase metade delas permanece internada. Muitas pessoas são beneficiadas com esse serviço, que não é perfeito e tem necessidades de melhoria. Estamos vivendo uma época de expansão dos leitos. O Procape está crescendo e vai continuar entregando serviços das mais variadas frentes”, complementou.

Vice-governadora visita Procape

Após o descerramento das placas inaugurais das salas A e B de hemodinâmica e dos 20 anos, homenagens, a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (PSD), discursou ao público as conquistas do Centro de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, além da obra de ampliação do prédio do Procape. Ela frisou que os investimentos da gestão estadual na unidade de saúde chegam a R$ 53 milhões.

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, marcou presença no evento em comemoração aos 20 anos do Procape | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“O Procape nasceu de um sonho e, ao longo do tempo, houve sempre uma mobilização para que os serviços fossem se aprimorando cada vez mais e o hospital fosse se ampliando. Tivemos um momento onde as emendas parlamentares deram essa sustentação e agora, por determinação da governadora Raquel Lyra, dentro das diretrizes dos nossos programas de ciência e tecnologia e da requalificação da Saúde de Pernambuco, o Procape e tantos outros hospitais passam por investimentos estruturadores. O Procape, hoje, é uma referência nacional”, salientou Krause.

Ministério da Saúde

Fernando Figueira, que é diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência do Ministério da Saúde, representou o ministro Alexandre Padilha no evento e reconheceu a história que o hospital tem na história da cardiologia e hemodinâmica em Pernambuco.

“A UPE e o estado tiveram coragem de construir um prédio dedicado ao coração e o transformou em um dos hospitais mais importantes do Brasil. A sociedade reconhece, bem como o Ministério da Saúde. Viemos mostrar os investimentos que foram feitos pelo governo federal. Estamos apoiando a ampliação e com equipamentos. A máquina de hemodinâmica aqui inaugurada foi fruto de investimentos do Governo Federal”, destacou.

Programação continua

Ao longo desta sexta-feira, outras atrações devem complementar o pacote de comemorações. À tarde, a celebração reúne colaboradores, profissionais de saúde, gestores, parceiros e convidados.

Em clima festivo e valorizando as tradições culturais do Nordeste, os cantores Cezzinha, Assisão e convidados fazem a festa, em uma homenagem à cultura pernambucana e ao espírito junino que caracteriza o mês de junho.

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