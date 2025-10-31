A- A+

AGENDA Dia de Finados: cemitérios da RMR têm missas, culto e palestra espírita; confira programação Celebrações religiosas marcam o Dia de Finados na Região Metropolitana

Com a proximidade do Dia de Finados, data que é lembrada no próximo domingo (2), os cemitérios da Região Metropolitana do Recife (RMR) se preparam para o momento de homenagens.

No Recife, a expectativa é de que cerca de 15 mil pessoas circulem pelos cinco cemitérios públicos da capital pernambucana, segundo a administração pública.

Nos preparativos, os cemitérios de Casa Amarela, do Parque das Flores, de Santo Amaro, de Tejipió e da Várzea recebem um trabalho intensivo de conservação.

Além disso, uma programação especial foi montada para o Dia de Finados no município. A agenda prevê a realização de celebrações religiosas em todos os cemitérios, exceto o de Tejipió, durante todo o dia.

A maior programação está prevista para o cemitério de Santo Amaro, localizado no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. O local, que costuma atrair o maior número de visitantes, terá missas em quatro horários, além de recitações do terço.

Na missa das 10h, o arcebispo metropolitano, dom Paulo Jackson será o responsável pela celebração.

Com uma área de 145 mil metros quadrados, o cemitério de Santo Amaro tem uma estrutura grandiosa composta por:

9.180 covas rasas

2.855 catacumbas das irmandades (pertencentes à greja)

11.118 catacumbas municipais (rotativas)

3.700 túmulos de família

7.029 ossuários perpétuos

Mensalmente, o local recebe cerca de 18 mil visitantes.

Entre os túmulos mais visitados no cemitério público, o jazigo da Menina Sem Nome, localizado no setor 1 do cemitério, é um dos destaques e costuma atrair um grande número de pessoas.

Túmulo da Menina Sem Nome, no Cemitério de Santo Amaro | Foto: Arthur de Souza/Folha de Pernambuco/Arquivo

Já o cemitério Parque das Flores, na Zona Oeste do Recife, possui 125 mil metros quadrados e recebe uma média mensal de 4,5 mil visitantes.

Também na Zona Oeste, o cemitério da Várzea é o terceiro maior do Recife, com 21,7 mil metros quadrados, e está dividido em 18 quarteirões. A média mensal de visitantes é de 4,5 mil.

O cemitério de Tejipió, também conhecido como Pacheco, completa a lista de cemitérios públicos da Zona Oeste da capital pernambucana e conta com uma área de 16,5 mil metros quadrados. A média de visitação mensal é de 2,4 mil pessoas.

O cemitério de Casa Amarela, na Zona Norte da cidade, tem 11,6 mil metros quadrados e uma média mensal de visitantes.

Confira a programação completa dos cemitérios públicos do Recife para o Dia de Finados

Cemitérios Horários das missas Santo Amaro 7h | 8h30 (terço) | 10h | 12h | 14h30 (terço) | 16h Parque das Flores 7h | 9h | 11h | 14h | 16h Várzea 7h | 11h | 16h Casa Amarela 9h | 15h

Missas em Jaboatão

Também na RMR, o município de Jaboatão dos Guararapes realiza os preparativos para a data.

Com três cemitérios administrados pela prefeitura, a cidade também montou uma programação especial para o Dia de Finados.

O cemitério da Saudade, em Jaboatão Centro, e os cemitérios Parque da Paz e da Muribeca dos Guararapes, na Muribeca, terão o horário de funcionamento das 7h às 17h, com a expectativa de que cerca de 10 mil pessoas visitem os três locais neste domingo.

Estão programadas missas no cemitério Parque da Paz às 7h, às 10h30 e às 15h30, sob responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário.

A Paróquia de Santo Amaro, em Jaboatão Centro, que fica ao lado do cemitério da Saudade, celebrará as cerimônias eucarísticas às 7h, às 9h, às 11h, às 14h e às 17h, com procissão e bênção após a missa das 9h.

Programação reforçada em Paulista

Em Paulista, os visitantes do cemitério Campo Santo São José poderão participar de uma missa campal, marcada para as 7h do domingo.

Cemitério de Paulista terá programação especial | Foto: Wagner Santos/SEI

A celebração será conduzida pelo padre Carlos Fred, da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, localizada em Paratibe.

“Vamos abrir o cemitério às 6h e em seguida vai ter a missa. Para dar mais conforto às pessoas, vamos colocar um toldo e cadeiras”, explicou o superintendente do cemitério Campo Santo São José, Sebastião Carneiro.

Após a missa, o local permanecerá aberto durante todo o dia exclusivamente para visitação, permitindo que a população preste suas homenagens de forma tranquila e organizada.

Cemitério e crematório Morada da Paz terá uma programação especial para o sábado (2) | Foto: Morada da Paz/Divulgação

Já no cemitério e crematório Morada da Paz, também em Paulista, cerca de 10 mil visitantes são aguardados.

No local a programação terá início às 8h, com uma palestra espírita, ministrada por Wilson Gomes, da Federação Espírita Pernambucana (FEP).



Às 10h, haverá uma missa, celebrada pelo padre Osvaldo Lopes, pároco da Paróquia São Francisco de Assis, em Paulista.

No período da tarde, o pastor José Maraton do Nascimento Filho, da Igreja Universal do Reino de Deus, em Olinda, conduzirá um culto evangélico às 14h.

Encerrando o dia, uma nova missa será realizada às 16h, também com o padre Osvaldo.

“Mais do que um momento de luto, queremos que o dia seja vivido como uma celebração da memória. Cada homenagem, cada flor depositada é um gesto de amor que mantém viva a presença de quem se foi”, destaca Eliza Fonseca, gerente de marketing do Morada da Paz.

