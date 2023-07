A- A+

Recife Programação gratuita de férias no Jardim Botânico do Recife termina neste fim de semana Todas as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis para participar da programação

Será encerrada neste final de semana a programação gratuita de férias do Jardim Botânico do Recife (JBR), situado às margens da BR-232, no bairro do Curado, na Zona Oeste da cidade.

Desde 6 de junho, o espaço oferece diversas atividades especiais para as crianças e toda a família, com foco na sustentabilidade, educação ambiental e sensibilização dos visitantes.

Nesta sexta-feira (21), até as 13h30, acontece a Caminhada Ecológica, onde os visitantes poderão conhecer espécies nativas da Mata Atlântica e suas interações no ecossistema.



O local também realiza a oficina de Land Art, em que os participantes criarão mandalas utilizando folhas, sementes e outros elementos naturais encontrados no JBR.

No sábado (22), às 9h30, acontecerão a Caminhada Ecológica e a oficina de produção de mudas. Esta última proporcionará às crianças a oportunidade de aprender técnicas de cultivo e sobre a importância da preservação da flora.



Já no domingo (23), último dia de programação de férias, os visitantes poderão participar, às 9h30, da Caminhada Ecológica e da oficina Land Art: mandala de folhas.

Todas as atividades são gratuitas. O Jardim Botânico do Recife lembra que é necessário chegar com meia hora de antecedência para se inscrever nas práticas do turno da manhã e da tarde.



Todas as crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis para participar da programação. O espaço funciona de terça a domingo, das 9h às 15h.

