Programação gratuita reúne atividades para adultos e crianças neste sábado (12), na Tamarineira
Atividades acontecem na Ferreira Costa Tamarineira e incluem workshop culinário e oficina de pintura infantil
Uma programação gratuita voltada para adultos e crianças acontece neste sábado (12), no bairro da Tamarineira, na Zona Norte do Recife.
As opções passam pela cozinha e também por atividades criativas. A oportuindade é ideal para as famílias que buscam uma programação diferente no fim de semana.
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As atividades começam a partir das 11h. O chef Roberto Lima conduz um workshop culinário com preparo de duas versões de risoto, de camarão com alho-poró e de carne de sol.
A oficina “Mini Pintores” reúne o público infantil em torno da pintura de esculturas de gesso, sob condução de Suzana Araújo.
As duas atividades são gratuitas, mas com vagas limitadas. As inscrições devem ser feitas pela Sympla.
Serviço
Workshop culinário
Data: sábado (12)
Horário: 11h
Local: Ferreira Costa Tamarineira, setor de utilidades (3º andar)
Inscrições: Sympla
Oficina Mini Pintores
Data: sábado (12)
Horário: 11h
Local: Ferreira Costa Tamarineira, área garden (3º andar)
Inscrições: Sympla
Com informações de assessoria