A- A+

NATAL RMR se prepara para celebrar o Natal com Missa do Galo, cantatas e cortejos; confira a programação Data para os cristãos em que é celebrado o nascimento de Jesus Cristo reúne diversas atrações para a população

O Natal, data para os cristãos em que é celebrado o nascimento de Jesus Cristo, é comemorado na próxima segunda-feira (25), e toda a população já aguarda pelas festividades.



A Folha de Pernambuco preparou um apanhado especial, trazendo missas, jantares solidários, cantatas e cortejos, com o objetivo de transmitir uma mensagem de paz e prosperidade durante as festas, além da programação completa das celebrações em diversos pontos da RMR.

Missas de Natal na RMR

A Arquidiocese de Olinda e do Recife prepara uma programação especial para os fiéis na RMR neste domingo. Todas as celebrações da véspera do Natal acontecem no Quartel do Derby, da Polícia Militar de Pernambuco, localizado no bairro do Derby, área central do Recife.

A programação tem início às 18h, com apresentação especial do Movimento Pró-Criança. Em seguida, às 18h30, é a vez da Banda da Polícia Militar levar música para o público. O encerramento das festividades do dia é feita Missa do Galo, principal celebração ao nascimento de Jesus Cristo na RMR.



A liturgia é ministrada pelo Arcebispo de Olinda e do Recife, Dom Paulo Jackson. Neste ano, o evento começa mais cedo, a partir das 19h, e não mais às 20h, como era comum, com garantia de pontualidade do religioso.

Neste ano, por questões de calendário, a véspera de Natal coincide com o último dia de Domingo do Advento. A celebração acontece em todos os domingos do mês de dezembro que antecedem o Natal, como marco de um período em que igreja comemora o nascimento de Jesus Cristo. A Arquidiocese espera a presença dos católicos em ambas liturgias, tanto durante o dia, quando acontece a comemoração do Advento em missas durante o dia, na paróquia de cada fiel, quanto à noite, no Quartel do Derby.

"Durante o dia, todas as celebrações vão ser do 4° Domingo do Advento. Os nossos fiéis precisam se atentar a isso para que possam participar da liturgia dominical quer seja no sábado ou no domingo durante o dia. À noite, será a celebração do Natal do Senhor, como nós constumamos chamar também de Missa do Galo", explicou o Capelão da Polícia Militar, Padre Augusto César Figueroa.

Na segunda-feira, data de comemoração do Natal, Dom Paulo Jackson reúne mais fiéis na Catedral da Sé, no bairro do Carmo, em Olinda, a partir das 9h. A liturgia encerra a programação de festejos e celebrações da Arquidiocese de Olinda e do Recife neste ano.

Confira, abaixo, a programação:

Domingo (24), véspera de Natal

Local: Quartel do Derby, localizado no bairro do Derby, área central do Recife

18h - Movimento Pró-Criança

18h30 - Banda da Polícia Militar

19h - Missa presidida por Dom Paulo Jackson

Segunda-feira (25), Natal

9h- Missa na Catedral de Olinda, ministrada por Dom Paulo Jackson

Missa no Quartel do Derby. - Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

Cultura e beleza natalina no 28° Encontro de Cavalo Marinho

Uma das opções para o Natal na Região Metropolitana do Recife será na Casa da Rabeca do Brasil, na Cidade Tabajara, em Olinda, na segunda-feira (25), a partir das 17h. Se trata do 28° Encontro de Cavalo Marinho, uma das manifestações culturais mais tradicionais do Nordeste. O evento deve contar com apresentações de cinco grupos culturais: Boi Matuto de Olinda; Boi da Luz de Olinda; Estrela Brilhante de Condado; Boi Brasileiro de Condado; e Boi Tira-Teira de Glória de Goitá.

A iniciativa conta com apoio da Fundarpe, da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e da Prefeitura de Olinda. Entrada e estacionamentos são gratuitos.

Baile do Menino Deus no Marco Zero

Baile do Menino Deus, no Marco Zero do Recife. - Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco

Entre o sábado (23) e a segunda-feira (25), o Marco Zero, localizado no Bairro do Recife, recebe a 20ª edição do “Baile do Menino Deus: Uma brincadeira de Natal”. O evento consiste na encenação de uma peça que incorpora elementos da linguagem popular nacional na celebração do Natal enquanto os atores contam a história do nascimento de Jesus Cristo. O acesso é gratuito durante todos os três dias e o espetáculo começa sempre às 20h, com duração de uma hora.



Natal solidário em Igarassu

No município de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, a prefeitura está preparando um Natal solidário, que reúne jantares para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Além disso, também estão previstas apresentações, cantatas e cortejos em várias regiões da cidade. O tema deste ano é “Um Mundo de Emoções”, com eventos que seguem até o dia 29 de dezembro.

Confira, abaixo, a programaçona completa:

20/12 (Quarta-feira): Jantar Solidário em Cuieiras, na Escola Ana Caldas, às 18h30

21/12 (Quinta-feira): Jantar Solidário no Sítio dos Marcos, às 18h30

22/12 (Sexta-feira): Jantar Solidário em Nova Cruz, na Balsa, às 18h30

26/12 (Terça-feira): Jantar Solidário em Três Ladeiras, na Praça Principal, às 18h30

27/12 (Quarta-feira): Jantar Solidário no Alto do Céu, na Escola Francisco Simões, às 18h30

28/12 (Quinta-feira): Jantar Solidário no Loteamento Pitanga, na Escola Miguel Gomes, às 18h30

29/12 (Sexta-feira): Jantar Solidário dos Migrantes no CTEN, às 18h30

Veja também

GUERRA NA UCRÂNIA Rússia planeja "burlar" novas sanções europeias