GRANDE RECIFE Em Jaboatão, agenda natalina tem shows e caravana com Papai Noel neste fim de semana Estão previstos shows de Dudu Nobre e Dudu do Arcodeon neste sábado (2)

Dudu Nobre e Dudu do Arcodeon se apresentarão, neste sábado (2), em Jaboatão dos Guararapes. Gratuitos, os shows integram a programação do Natal Jaboatão Solidário, organizado pela prefeitura do município localizado na Região Metropolitana do Recife.



A apresentação do cantor Dudu Nobre está prevista para começar às 22h no palco armado no Jaboatão Centro. Já a de Dudu do Arcodeon será no Curado IV, a partir das 21h.



A programação natalina em Jaboatão continuará neste domingo (3) com a Caravana Natal Solidário, com Papai e Mamãe Noel circulando pela Regional 4, que tem como sede Muribeca.

Já nesta segunda-feira (4), terão início as cantatas natalinas, que acontecerão, sempre às 18h30, em quatro locais de acordo com a seguinte programação:



Dia 4 - Praça Floriano Peixoto, no bairro de Socorro;

Dia 7 - Parque da Cidade, em Prazeres (7);

Dia 15 - Praça do Coreto, em Jaboatão Centro (15/12)

Dia 18 - Rua da Árvore, Candeias (18/12).



A agenda de Natal seguirá no dia 21, quando haverá apresentação teatral, grupos de dança e canto na Casa da Cultura, em Jaboatão Centro, a partir das 18h30 . No mesmo lugar, no dia seguinte, será realizada uma missa campal de Natal a partir das 19h, com a participação de oito paróquias e um show católico. No dia 23 de dezembro, a prefeitura anuncia que haverá várias atrações artísticas a partir das 19h.

Campanha

Iniciada nessa sexta (1), a campanha do Natal Jaboatão Solidário prevê a doação de alimentos não-perecíveis, roupas e brinquedos até o próximo dia 31. O material poderá ser entregue no Complexo Administrativo da Prefeitura, em Jardim Jordão; no Palácio da Batalha, em Prazeres; ou uma das 7 regionais do município.

