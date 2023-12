A- A+

Sábado e domingo Programação natalina do Recife começa este fim de semana; confira as atrações Haverá atrações em três pontos no domingo (3); e, no sábado (2), em um

A programação natalina oficial do Recife começa neste primeiro fim de semana de dezembro. Ao todo, são 16 atrações do folguedo nordestino distribuídas nestes sábado (2) e domingo (3) entre os palcos montados na avenida Rio Branco, no Bairro do Recife; Segundo Jardim de Boa Viagem e no Parque das Graças.

São reisados, pastoris, bois, orquestras, cavalos marinhos - a programção completa deste fim de semana está ao fim deste texto.

Além desses três espaços, a Prefeitura anuncia que também haverá, nos dias seguintes, programações nos parque Dona Lindu, em Viagem, e da Macaxeira, além da Praça do Arsenal, no Bairro do Recife. Estão previstas ainda atrações em seis locais nas regiões da cidade: Santo Amaro, Morro da Conceição, Cordeiro, Vila Vintém, San Martin e Água Fria.



De acordo com a prefeitura, haverá atrações nos dias 9, 10, 15, 16 e 17, 21, 22, 23 e 24, 29 e 30 de dezembro e, encerrando o ciclo natalino, dia 6 de janeiro.

Iniciada em novembro, a decoração natalina do Recife está sendo montada na Avenida Agamenon Magalhães, nos três jardins de Boa Viagem e na avenida Rio Branco.



Além da que ficará na Agamenon, haverá árvore de Natal, de acordo com a prefeitura, no Segundo Jardim, no Parque da Macaxeira, no Dona Lindu e no Parque das Graças. A previsão é de que toda essa decoração fique pronta na próxima semana.

Confira a programação deste fim de semana:

Natal que Ilumina

Programação

Sábado (2)

Rio Branco

16h - Orquestra de Frevo Mix de Natal

17h - Pastoril Giselly Andrade

17h50 - Boi de Mainha

18h40 - Guerreiros do Sol Nascente/Bacnaré

19h30 - Espetáculo Cultura Popular e sua Natalidade/Balé Popular do Recife

Domingo (3)

Rio Branco

16h - Bandinha Natalina Arco-íris

17h - Pastoril Angel de Brasília Teimosa

17h50 - Reisado Imperial

18h40 - Cavalo Marinho Boi Pintado

19h30 - Pochyua: Só para rodar na ciranda

Segundo Jardim

17h - Boi de Mainha

17h50 - Pastoril Evolução de Santo Amaro

18h40 - Dança de São Gonçalo do Amarante/Bacnaré

Parque das Graças

17h - Cavalo Marinho de Mestre Batista

17h50 - Pastoril Jardim da Alegria

18h40 - Trompete Encantado

preparada pela Prefeitura do Recife para celebrar o último ciclo do ano só acaba no próximo dia 6 de janeiro

