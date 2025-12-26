Confira a programação dos polos descentralizados para o Réveillon no Recife
A Prefeitura do Recife irá montar palcos na Lagoa do Araçá, no Morro da Conceição e no Ibura.
A Prefeitura do Recife terá três polos descentralizados para celebrar a chegada de 2026 na próxima quarta-feira (31). Os palcos serão montados na Lagoa do Araçá, no Morro da Conceição e no Ibura.
No total, serão mais de 20 atrações para embalar 2026 na programação gratuita e aberta ao público. Entre os artistas estão: Conde Só Brega e MC Tocha, Joyce Alane e Maestro Spok, MC Sheldon, Maestro Forró e a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, Almério e Nonô Germano.
Os palcos da Prefeitura do Recife são organizados por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.
Na Lagoa do Araçá, as celebrações começam às 18h, com show do Coco dos Pretos.
O tradicional palco montado na Rua Nova Verona receberá ainda Allan Dibôa, Joyce Alane, Almério, Maestro Spok e Nonô Germano, que apresentarão a diversidade da produção musical recifense.
Sinônimo de fé e festa, o Morro da Conceição também receberá o ano novo dançando, com shows da Orquestra dos Prazeres, Carla Alves, Larissa Lisboa, MC Sheldon, Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, além de Almir Rouche.
A programação acontecerá, a partir das 18h, na Praça do Morro da Conceição.
No Ibura, a já tradicional festa de Ano Novo será celebrada no Campo da UR-1, na Avenida Pernambuco.
A programação começa às 17h, embalada pelo Afoxé Omô Nilê Ogunjá e segue com shows da Banda Boa Toda, Manoel Netto, MC Tocha, Luiza Ketilyn e Valquíria Santana.
O grande final ficará por conta da grande celebridade do mais legítimo brega recifense: Conde Só Brega, que receberá 2026 com muitos sucessos.
Além desses três polos, a cidade do Recife tem na programação a Festa da Virada no Pina, entre os dias 27 e 31.
As celebrações para 2026 só acabam no próximo dia 6 de janeiro, com a Queima da Lapinha, para espalhar as esperanças recifenses nos ventos do ano novo.
Programação do Réveillon nos polos descentralizados 2026
Lagoa do Araçá
(Rua Nova Verona, s/n – Lagoa do Araçá – Imbiribeira)
18h - Coco dos Pretos
19h – Allan Dibôa
20h30 – Joyce Alane
22h – Almério
0h – Maestro Spok
1h30 – Nonô Germano
DJ Incidental nos intervalos
Morro da Conceição
18h – Orquestra dos Prazeres
19h – Carla Alves
20h30 – Larissa Lisboa
22h – MC Sheldon
0h – Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério
1h30 – Almir Rouche
DJ Vibra nos intervalos
Ibura
(Campo da da UR-1, na Avenida Pernambuco, s/n)
17h – Afoxé Omô Nilê Ogunjá
18h – Banda Boa Toda
19h30 – Manoel Netto
21h – MC Tocha
22h30 – Luiza Ketilyn
0h – Valquíria Santana
1h30 – O Conde Só Brega
DJ John Johnis nos intervalos