Confira a programação dos polos descentralizados para o Réveillon no Recife

A Prefeitura do Recife terá três polos descentralizados para celebrar a chegada de 2026 na próxima quarta-feira (31). Os palcos serão montados na Lagoa do Araçá, no Morro da Conceição e no Ibura.

No total, serão mais de 20 atrações para embalar 2026 na programação gratuita e aberta ao público. Entre os artistas estão: Conde Só Brega e MC Tocha, Joyce Alane e Maestro Spok, MC Sheldon, Maestro Forró e a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, Almério e Nonô Germano.

Os palcos da Prefeitura do Recife são organizados por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

Na Lagoa do Araçá, as celebrações começam às 18h, com show do Coco dos Pretos.

O tradicional palco montado na Rua Nova Verona receberá ainda Allan Dibôa, Joyce Alane, Almério, Maestro Spok e Nonô Germano, que apresentarão a diversidade da produção musical recifense.

Sinônimo de fé e festa, o Morro da Conceição também receberá o ano novo dançando, com shows da Orquestra dos Prazeres, Carla Alves, Larissa Lisboa, MC Sheldon, Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, além de Almir Rouche.

A programação acontecerá, a partir das 18h, na Praça do Morro da Conceição.

No Ibura, a já tradicional festa de Ano Novo será celebrada no Campo da UR-1, na Avenida Pernambuco.

A programação começa às 17h, embalada pelo Afoxé Omô Nilê Ogunjá e segue com shows da Banda Boa Toda, Manoel Netto, MC Tocha, Luiza Ketilyn e Valquíria Santana.

O grande final ficará por conta da grande celebridade do mais legítimo brega recifense: Conde Só Brega, que receberá 2026 com muitos sucessos.

Além desses três polos, a cidade do Recife tem na programação a Festa da Virada no Pina, entre os dias 27 e 31.

As celebrações para 2026 só acabam no próximo dia 6 de janeiro, com a Queima da Lapinha, para espalhar as esperanças recifenses nos ventos do ano novo.

Programação do Réveillon nos polos descentralizados 2026

Lagoa do Araçá

(Rua Nova Verona, s/n – Lagoa do Araçá – Imbiribeira)

18h - Coco dos Pretos

19h – Allan Dibôa

20h30 – Joyce Alane

22h – Almério

0h – Maestro Spok

1h30 – Nonô Germano

DJ Incidental nos intervalos

Morro da Conceição

18h – Orquestra dos Prazeres

19h – Carla Alves

20h30 – Larissa Lisboa

22h – MC Sheldon

0h – Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

1h30 – Almir Rouche

DJ Vibra nos intervalos

Ibura

(Campo da da UR-1, na Avenida Pernambuco, s/n)

17h – Afoxé Omô Nilê Ogunjá

18h – Banda Boa Toda

19h30 – Manoel Netto

21h – MC Tocha

22h30 – Luiza Ketilyn

0h – Valquíria Santana

1h30 – O Conde Só Brega

DJ John Johnis nos intervalos

