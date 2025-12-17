Alceu, Léo Santana, Joelma e mais: confira a programação completa do Réveillon de Jaboatão
Festa ocorrerá em dois polos simultâneos da cidade e será realizada entre 28 e 31 de dezembro
Com nomes de peso da música nacional e pernambucana, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), anunciou, nesta quarta-feira (17), em coletiva de imprensa, a programação completa do “Réveillon da Gente 2026”.
A festa ocorre entre 28 e 31 de dezembro e contará com dois polos com atrações simultâneas, sendo um na praia de Candeias, com estrutura montada à beira-mar próximo ao Sesc Piedade, e outro em Jaboatão Centro, com palco montado em frente à Casa da Cultura.
Entre as atrações confirmadas estão Alceu Valença, Conde do Brega, Priscilla Senna, Raphaela Santos, Léo Santana, Lucy Alves, Joelma, Tarcísio do Acordeon, Nena Queiroga e outros.
A contagem regressiva para a virada do ano em Candeias será comandada pela cantora Priscilla Senna. Já no Polo Jaboatão Centro, Lucy Alves assume o momento.
Confira a programação completa:
Polo Candeias - Praia
Domingo, 28 de dezembro
DJ Ronny
Colo de Deus
Segunda-feira, 29 de dezembro
Gel e Seus Manos
Cavalo Selvagem
Xande Estilizado
Leto do Cavaco
Banda Lapada
Kitara
Toque Dez
Joelma
Terça-feira, 30 de dezembro
A Barca Maluka
Pura Emoção (Monique Carvalho)
Xuxinha
Allan Carlos
André Rio
Clara Sobral
Babado Novo
Leo Santana
Quarta-feira, 31 de dezembro
Wallace Sales e Matheus Nocaute
Sambagagem
Rayssa Bacelar
Raphaela Santos
Manoel Neto
Priscilla Senna (virada do ano com a contagem)
Matheus Fernandes
Polo Jaboatão Centro - Casa da Cultura
Terça-feira, 30 de dezembro
Telmo
Renan Santos
Condinho
Herminho Medeiros
Kelps
Loirão
Diego Cabral
Alceu Valença
Tarcísio do Acordeon
Quarta-feira, 31 de dezembro
Príncipe Alisson
Jeane e Fabinha Nunes
Rafa Pesadão
Nena Queiroga
Priscilla Senna
Conde
Lucy Alves (virada do ano com contagem regressiva para o ano novo)
O esquema técnico das festas prevê blitz educativas, patrulhamento integrado com forças de segurança estadual e municipal, atendimento de saúde, equipes de apoio, reforço de iluminação, operação especial de trânsito e limpeza urbana reforçada durante todos os dias do evento e na virada do ano.
Programação de Natal
Além da programação de réveillon, o município também contará com uma agenda especial de eventos natalinos gratuitos no Centro de Jaboatão, com atrações culturais, cantatas, apresentações infantis e celebrações religiosas, a partir desta quinta (18) até o dia 23 de dezembro.
A programação terá a participação de artistas locais e grupos tradicionais. Entre os destaques do período natalino estão o Coral da Escola Natividade Saldanha, Marcelo Pernambucano e a Chegada do Papai Noel, no dia 18. Já no dia 20, o público contará com apresentação do Coral Evangelista Jaboatonense (CEJA) e show de Manu Lira.
A data de 21 de dezembro será dedicada ao público infantil, com Ballet Attitude Espaço de Dança, Tio Dody e Tio Bruninho. No dia 22 acontecerá uma missa campal celebrada pelo Arcebispo Dom Paulo Jackson, Otavio Lira, e o encerramento, no dia 23, terá apresentações de DJ Nando Ramos, Eduarda Alves e o grupo Os Tralhas.
Todas as atrações serão realizadas no Centro de Jaboatão, com início entre 17h e 20h, a depender do dia.