A- A+

FELIZ 2026 Alceu, Léo Santana, Joelma e mais: confira a programação completa do Réveillon de Jaboatão Festa ocorrerá em dois polos simultâneos da cidade e será realizada entre 28 e 31 de dezembro

Com nomes de peso da música nacional e pernambucana, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), anunciou, nesta quarta-feira (17), em coletiva de imprensa, a programação completa do “Réveillon da Gente 2026”.

A festa ocorre entre 28 e 31 de dezembro e contará com dois polos com atrações simultâneas, sendo um na praia de Candeias, com estrutura montada à beira-mar próximo ao Sesc Piedade, e outro em Jaboatão Centro, com palco montado em frente à Casa da Cultura.

Entre as atrações confirmadas estão Alceu Valença, Conde do Brega, Priscilla Senna, Raphaela Santos, Léo Santana, Lucy Alves, Joelma, Tarcísio do Acordeon, Nena Queiroga e outros.

A contagem regressiva para a virada do ano em Candeias será comandada pela cantora Priscilla Senna. Já no Polo Jaboatão Centro, Lucy Alves assume o momento.

Confira a programação completa:



Polo Candeias - Praia

Domingo, 28 de dezembro

DJ Ronny

Colo de Deus

Segunda-feira, 29 de dezembro

Gel e Seus Manos

Cavalo Selvagem

Xande Estilizado

Leto do Cavaco

Banda Lapada

Kitara

Toque Dez

Joelma

Terça-feira, 30 de dezembro

A Barca Maluka

Pura Emoção (Monique Carvalho)

Xuxinha

Allan Carlos

André Rio

Clara Sobral

Babado Novo

Leo Santana

Quarta-feira, 31 de dezembro

Wallace Sales e Matheus Nocaute

Sambagagem

Rayssa Bacelar

Raphaela Santos

Manoel Neto

Priscilla Senna (virada do ano com a contagem)

Matheus Fernandes

Polo Jaboatão Centro - Casa da Cultura

Terça-feira, 30 de dezembro

Telmo

Renan Santos

Condinho

Herminho Medeiros

Kelps

Loirão

Diego Cabral

Alceu Valença

Tarcísio do Acordeon

Quarta-feira, 31 de dezembro

Príncipe Alisson

Jeane e Fabinha Nunes

Rafa Pesadão

Nena Queiroga

Priscilla Senna

Conde

Lucy Alves (virada do ano com contagem regressiva para o ano novo)

O esquema técnico das festas prevê blitz educativas, patrulhamento integrado com forças de segurança estadual e municipal, atendimento de saúde, equipes de apoio, reforço de iluminação, operação especial de trânsito e limpeza urbana reforçada durante todos os dias do evento e na virada do ano.

Programação de Natal

Além da programação de réveillon, o município também contará com uma agenda especial de eventos natalinos gratuitos no Centro de Jaboatão, com atrações culturais, cantatas, apresentações infantis e celebrações religiosas, a partir desta quinta (18) até o dia 23 de dezembro.

A programação terá a participação de artistas locais e grupos tradicionais. Entre os destaques do período natalino estão o Coral da Escola Natividade Saldanha, Marcelo Pernambucano e a Chegada do Papai Noel, no dia 18. Já no dia 20, o público contará com apresentação do Coral Evangelista Jaboatonense (CEJA) e show de Manu Lira.

A data de 21 de dezembro será dedicada ao público infantil, com Ballet Attitude Espaço de Dança, Tio Dody e Tio Bruninho. No dia 22 acontecerá uma missa campal celebrada pelo Arcebispo Dom Paulo Jackson, Otavio Lira, e o encerramento, no dia 23, terá apresentações de DJ Nando Ramos, Eduarda Alves e o grupo Os Tralhas.

Todas as atrações serão realizadas no Centro de Jaboatão, com início entre 17h e 20h, a depender do dia.









Veja também