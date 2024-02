A- A+

Criptomoedas Programador que diz ser o inventor das criptomoedas é julgado em Londres Essa organização reúne pesos pesados da indústria do setor

O programador australiano Craig Wright, que afirma ser o inventor das criptomoedas, começou a ser julgado nesta segunda-feira (5) em Londres após uma denúncia que o acusa de ser um impostor.

Wright, de 53 anos, diz ser Satoshi Nakamoto, o pseudônimo do criador da bitcoin, uma moeda digital descentralizadda e um sistema de pagamento sem banco central ou administrador único, criada em 2008. Wright permaneceu indiferente no tribunal nesta segunda-feira enquanto escutava o resumo do caso contra ele.

A Crypto Open Patent Alliance (COPA), uma organização sem fins lucrativos criada para manter a tecnologia de criptomoedas livre de patentes, processou Wright por suas afirmações realizadas pela primeira vez em 2016.

Essa organização reúne pesos pesados da indústria do setor, incluindo a plataforma de criptomoedas Coinbase e a empresa Block, que é especialista em pagamentos digitais, criada por Jack Dorsey, cofundador do Twitter.

O julgamento na Suprema Corte de Londres deve durar até meados de março.

"Durante um período de quase dez anos, Wright quis provar que era Satoshi Nakamoto, mas fracassou", disse o advogado da COPA, Jonathan Hough.

Segundo Hough, os documentos fornecidos por Wright não foram escritos no mesmo código de software que o documento técnico original de 2008.

"A COPA defende que a afirmação de Wright de ser Satoshi é uma mentira, fundada em uma elaborada narrativa falsa e apoiada com a falsificação de documentos em escala industrial", acrescentou o advogado.

Essa organização quer que o tribunal determine que Wright, cujo interrogatório deve começar a partir de terça-feira e durar seis dias, não é Satoshi.

O enigmático programador descreve-se a si mesmo como "o criador do bitcoin" na rede social X, antigo Twitter.

Veja também

Venezuela Parlamento da Venezuela elabora proposta de data para eleições presidenciais