SAÚDE Proibida no Brasil: o que é o óleo vegetal bromado, substância presente nos refrigerantes que os EUA O excesso de bromo no organismo pode desencadear diversos problemas de saúde como infertilidade e hipotireoidismo

FDA, agência regulatória americana, que atua como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil está estudando proibir o óleo vegetal bromado presente em refrigerantes cítricos. Recentemente, o emprego dele na Califórnia foi considerado ilegal e ele também é proibido no Brasil.

Também conhecido com BVO, o produto é um óleo vegetal modificado com bromo, que por sua vez, é um elemento natural que pode ser utilizado como alternativa ao cloro em piscinas e, historicamente, já foi utilizado como sedativo.

Em nota, o órgão norte-americano concluiu que “o uso pretendido de BVO em alimentos não é mais considerado seguro após os resultados dos estudos conduzidos em colaboração com os Institutos Nacionais de Saúde (NIH) terem encontrado potencial para efeitos adversos à saúde em humanos”.

O óleo vegetal de bromo atua como aditivo estabilizante, a fim de evitar que outros ingredientes se separem durante o processo de fabricação. Assim, garantindo a estabilidade, a cor e o sabor da bebida.

O excesso de bromo no organismo pode desencadear a doença chamada de bromismo, que nada mais é do que a intoxicação pelo produto. Ele compete com os mesmos receptores que são usados para captar iodo pelo organismo. Portanto, quanto mais bromo no corpo, menos iodo será absorvido.

Consequentemente, o organismo não consegue fixar a quantidade de iodo que necessita para a produção do hormônio da tireoide, o que leva a falta do elemento causando problemas como hipotireoidismo.

Entre os sintomas do bromismo estão:

Perda de apetite e dor abdominal;

Fadiga;

Rash cutâneo e acne severa;

Arritmias cardíacas;

Infertilidade;

Hipotireoidismo.

O bromo tem ainda outros efeitos tóxicos no organismo. Ele atua como depressor do sistema nervoso central, causando distúrbios de memória, enfraquecimento, tremores. Desta maneira, pode desencadear sintomas psicológicos, como paranoia aguda e outros sintomas psicóticos.

Para reverter esses sintomas, é recomendado ingerir vitamina C, iodo e sal não refinado. Além, é claro, de procurar um médico e profissional para dar o diagnóstico e prescrever o melhor tratamento.

O objetivo agora é que ela seja trocada por ingredientes similares, mas menos prejudiciais. O acetato isobutirato de sacarose (SAIB) é derivado do açúcar de cana e já vem sendo usado pelas indústrias devido à característica estabilizante. Além da resina éster de glicerol para a conservação da bebida – ingrediente que é encontrado em gomas de mascar.

