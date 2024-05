A- A+

Desastre climático Projeção mostra inundação do Rio Grande do Sul sobre o Recife e outras capitais do Brasil; confira Os mapas apresentam um comparativo do território afetado

Em meio à enchente que vem castigando o Rio Grande do Sul desde o fim de abril, para se ter uma dimensão dos estragos e da área afetada em solo gaúcho, um grupo fez projeções da mancha de inundação sobre o mapa de algumas das principais capitais do Brasil e do mundo.

De acordo com a Urbideias e a Versa, os mapas apresentam apenas um comparativo do território afetado, "não sendo um mapeamento de áreas inundáveis nas cidades e tampouco de equivalência de população afetada, uma vez que topografia e densidade demográfica variam de cidade para cidade".

Em último balanço divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (8), saltou para 100 o número de pessoas mortas por conta das chuvas no Estado. Além disso, ainda há 128 desaparecidos e 372 pessoas feridas, nos 401 municípios afetados.

