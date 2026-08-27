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Projétil de origem desconhecida atinge navio-tanque no Estreito de Ormuz

A tripulação está em segurança, diz agência marítima britânica

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Embarcações ancoradas em Bandar Abbas, ao longo do Estreito de OrmuzEmbarcações ancoradas em Bandar Abbas, ao longo do Estreito de Ormuz - Foto: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP

Um petroleiro foi atingido por um “projétil desconhecido” no Estreito de Ormuz, provocando um incêndio a bordo, informou na madrugada desta quinta-feira (27) a agência marítima britânica United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

“As autoridades locais relataram que um navio-tanque foi atingido por um projétil desconhecido, o que provocou um incêndio na embarcação, já extinto”, informou o UKMTO.

Segundo a mesma fonte, a tripulação está em segurança. A procedência e a rota da embarcação não foram informadas.

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Os navios que transitam pelo Estreito de Ormuz, uma via estratégica para o comércio mundial de hidrocarbonetos, têm sido alvo frequente de ataques desde o início da guerra no Oriente Médio, em 28 de fevereiro, desencadeada por uma série de bombardeios israelenses e americanos contra o Irã. Desde então, a República Islâmica reivindica o controle dessa rota estratégica.

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