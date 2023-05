A- A+

Iniciativa Projeto Ação faz campanha para promover dia especial para mães do município de Manari, no Sertão Mães Sertanejas chega à 3ª edição e vai contemplar mulheres que vivem na Zona Rural do município, com um dia voltado para os cuidados com a saúde e beleza

Integrantes do Projeto Ação promovem no próximo dia 14 (Dia das Mães), no município de Manari, Sertão do estado, a 3ª edição do “Mães Sertanejas”. A iniciativa visa promover um dia especial para as mães que vivem na zona rural do município e pretende atender a 23 mulheres. Elas serão contempladas com ações voltadas para a saúde e beleza, onde vão passar por sessões de massagens, maquiagem, designer de sobrancelha e manicure, além disso, essas mães vão receber presentes, kits de higiene e uma cesta básica com 55kg de alimentos (40kg de insumos e 15kg de proteínas).

“Nosso objetivo é oferecer a essas mulheres tranquilidade quanto à segurança alimentar, durante um maior período de tempo possível. Para que elas possam minimizar a angústia e a preocupação com a falta de alimentos. Como elas iriam se sentir valorizadas no Dia das Mães, se quando elas olham para dentro de casa falta comida, falta de tudo para os filhos? Então, primeiro, vamos garantir esse alimento e garantindo isso, elas vão poder curtir esse dia tão especial”, explica Pedro Barros, coordenador do Projeto Ação.

Para conseguir atender às famílias de todas as mulheres cadastradas, os integrantes da organização deram início a uma campanha para arrecadar recursos, que vão possibilitar o desenvolvimento das atividades previstas. O objetivo é que ações se estendam aos familiares dessas mulheres, por meio da doação de brinquedos para as crianças e alimentação para todas as famílias presentes. Os interessados em contribuir com a iniciativa podem ajudar realizando doações em dinheiro, por meio do PIX do grupo (CNPJ 47.051.201/0001-81 | Projeto Ação - Associação filantrópica) ou se cadastrando para atuar como voluntário no dia do evento.

“A ansiedade está tomando conta da gente para reencontrar as famílias que nós cadastramos. Nós percebemos que, além da fome e miséria, essas mães são obrigadas a conviver com outras questões que vão além da socioeconômica. São mães que possuem alguma deficiência, algumas com filhos especiais. São vários outros problemas de saúde que estão dentro da história particular de cada uma dessas mulheres. Isso potencializa o sofrimento dessas pessoas. Então, por isso, estamos contando as horas para proporcionar um dia especial para que a gente tente, de alguma forma, fazer com que elas abstraiam todos os problemas que elas enfrentam diariamente e que possam se sentir valorizadas”, ressalta Barros.

Mães Sertanejas – A cidade de Manari fica localizada a 354 km do Recife e figura entre as mais pobres do país. A realidade dos moradores do local colocou o município na rota dos integrantes do Projeto Ação. Desde abril, o grupo vem atuando no município, realizando o cadastramento da família e identificando quais atividades podem atender melhor as famílias. Nos anos anteriores, a campanha Mães Sertanejas passou pelas cidades de Ibimirim e Carnaubeira da Penhas, onde foram contempladas, ao todo, 53 famílias.

