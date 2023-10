A- A+

Dia das Crianças Projeto Ação promove Dia das Crianças para garotada da comunidade do Pilar Meninos e meninas vão curtir um dia especial com direito a cinema, lanche, presentes e parque de diversão

O Dia das Crianças, comemorado nesta quinta-feira (12), terá um sabor especial para cerca de 60 meninos e meninas, entre 0 e 12 anos, moradores da comunidade do Pilar, localizada na área central do Recife. Eles vão participar de uma experiência que para a maioria é inédita: um dia no shopping, com direito a lanche, brincadeiras em um parque de diversão, sessão de cinema, presentes e guloseimas. A inciativa é encabeçada por integrantes do Projeto Ação.

Os voluntários vão se reunir a partir das 10h, na Praça do Arsenal, no bairro do Recife, de onde vão seguir em direção à comunidade do Pilar para realizar a entrega de 38 cestas básicas, com mais de 20 quilos de alimentos e proteínas para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade e que foram previamente cadastradas pelo grupo. As doações vão possibilitar a alimentação das famílias durante o período de um mês.

Após a entrega das cestas, será a hora da meninada curtir o Dia das Crianças. A garotada seguirá em ônibus alugados pelo grupo em direção ao Shopping Riomar, no bairro do Pina, Zona Sul da capital pernambucana. A primeira parada será a praça de alimentação, onde as crianças vão receber um lanche especial, em uma rede de fast food.

Logo depois, a meninada vai poder brincar em um parque de diversões, antes de seguir para a sessão de cinema, com direito a pipoca e refrigerante. Eles assistirão ao filme “Patrulha Canina 2: Um filme superpoderoso”. A última atividade do dia será a entrega dos brinquedos e guloseimas, que deve ocorrer por volta das 16h, no estacionamento do shopping.

“As crianças que vivem em situação de vulnerabilidade possuem experiências de diversão muito limitadas, devido aos recursos financeiros dos pais, além de viverem muitas vezes em um ambiente inóspito. A ida ao cinema, ao shopping ou teatro é inexistente para este público”, lembra Pedro Barros, coordenador do Projeto Ação. Ainda segundo ele, o objetivo da inciativa é, além de tudo, promover um Dia das Crianças com um pouco mais de dignidade para esses meninos e meninas. “Esse tipo de experiência, que envolve diversão e brincadeiras, é imprescindível para um desenvolvimento adequado e para socialização dessas crianças. Só assim, elas poderão se tornar adultos emocionalmente saudáveis e felizes”, ressalta.

Serviço

Criançada em Ação no Cinema e no Parque

Dia: 12/10/2023

Hora: 10h - Concentração dos voluntários na Praça do Arsenal, bairro do Recife.

12h - Chegada ao Shopping Riomar

14h20 – Início da Sessão de Cinema

Local: Comunidade do Pilar / Shopping Riomar

Contato: Pedro Barros – Coordenador do Projeto Ação (81 98684-4755)

