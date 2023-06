Projeto "Além das Enchentes" leva acolhimento e esperança às vítimas das chuvas em Goiana

A- A+

Com a chegada do inverno e do período de maior ocorrências provocadas por chuvas fortes, é constante o medo e o alerta para possíveis desastres, como o que ocorreu em maio e junho do ano passado, quando mais de 130 pessoas morreram e 125 mil ficaram desabrigadas ou desalojadas em Pernambuco.



Diante da problemática, iniciativas buscam acolher e levar um pouco de esperança às pessoas atingidas. Em Goiana, na Zona da Mata Norte, onde aproximadamente 250 famílias ficaram desabrigadas em 2022, a Associação Voluntários para o Serviço Internacional Brasil (AVSI) criou o projeto "Além das Enchentes".

Em parceria com o Centro de Filantropia em Desastres (CDP), a iniciativa beneficia cerca de 120 crianças e 50 adultos, que participam de grupos terapêuticos e atendimento psicológico individual. Entre as principais ações do projeto está a reforma participativa do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que atende crianças e famílias das comunidades de Baldo do Rio e Impoeira, em Goiana.



“Estar com as pessoas após a tragédia, trabalhando com organismos internacionais, o município e a sociedade civil para reduzir traumas, estresse e perdas com a catástrofe é uma reconstrução relevante e que precisa ser executada em ações de médio prazo nas localidades atingidas", afirmou a gerente estratégica da AVSI Brasil, Ana Bianchi.

O projeto disponibiliza um espaço para que crianças e famílias se expressem por meio da arte, de jogos, da terapia individual e em grupo, com atividades lúdicas, promovendo diversão, aprendizado e interação.



"Além das Enchentes tem se mostrado um verdadeiro agente de mudança nas comunidades de Baldo do Rio e Impoeira, proporcionando oportunidades e apoio para o desenvolvimento pessoal e coletivo", afirmou a gerente de projetos da AVSI em Pernambuco, Tatiana Belo.

Érica Viana, de 32 anos, estava abrigada na casa de parentes durante as chuvas. Atualmente, ela e os dois filhos são atendidos pelo projeto. "Sou ansiosa, principalmente depois das enchentes. Depois do projeto e das consultas com a psicóloga, me sinto muito melhor", disse.



Por meio do projeto, 100 famílias foram beneficiadas com equipamentos domésticos, incluindo 50 geladeiras e 50 fogões. Outra forma de auxílio proporcionada pelo programa é a distribuição de cestas básicas. Mais de 160 já foram doadas até o momento.

Sobre a AVSI Brasil

AVSI Brasil é uma organização brasileira sem fins lucrativos, criada em 2007 para contribuir com a melhoria das condições de vida das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade ou emergência humanitária.

Veja também

eua Divulgados áudios de Trump falando de documentos secretos em seu poder