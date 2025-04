A- A+

Educação Projeto Alfa-EJA Brasil anuncia chegada ao Cabo de Santo Agostinho e em Ipojuca Iniciativa é do Instituto de Educação e Direitos Humanos Paulo Freire em parceria com a Petrobras

Com o desafio de transformar vidas por meio da alfabetização e do fortalecimento da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA), o Projeto Alfa-EJA anunciou a chegada nos municípios do Cabo de Santo Agostinho e em Ipojuca, ambos localizados na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Com uma metodologia inspirada nos princípios de Paulo Freire, a iniciativa promoverá assessorias, formações, oficinas e encontros para educadores, gestores educacionais, educandos e a comunidade local.

Realizado pelo Instituto de Educação e Direitos Humanos Paulo Freire em parceria com a Petrobras, o projeto também atuará, presencialmente, em mais 13 municípios do Norte e Nordeste, e na modalidade à distância (EAD) em 77 cidades dessas regiões.

Os objetivos principais do Projeto Alfa-EJA Brasil são garantir o direito à educação, diminuir o analfabetismo e incentivar a continuidade dos estudos, fortalecendo o EJA como política pública essencial e ampliando oportunidades educacionais para aqueles que não tiveram acesso à escola na idade regular.

“Com mais de 30 anos de experiência, o Instituto Paulo Freire já alfabetizou mais de 300 mil pessoas e formou cerca de 16 mil alfabetizadores. Agora nosso objetivo é ir além, fortalecendo a EJA como política pública. Queremos criar uma nova cultura da EJA no Brasil, valorizando a continuidade dos estudos como ferramenta essencial para a transformação social", explica o diretor fundador do Instituto Paulo Freire, Moacir Gadotti.

Alfa-EJA Brasil no Cabo de Santo Agostinho e em Ipojuca

Ao longo dos próximos três anos, o projeto desenvolverá uma série de ações de formação junto a gestores, educadores, educandos e comunidade local, promovendo o fortalecimento da EJA e ampliando o acesso ao conhecimento. Confira as principais iniciativas:

Formação e assessoria para educadores e gestores do EJA, nas modalidades presencial e a distância, no Cabo de Santo Agostinho, em Ipojuca e mais 13 municípios do Norte e Nordeste.

Oficinas de leitura e escrita presenciais para educandos, incentivando o prazer pela leitura e a valorização da cultura local.

Curso online "Como Alfabetizar com Paulo Freire", voltado para alfabetizadores, beneficiando participantes das duas cidades pernambucanas e mais 75 municípios do Norte e Nordeste.

Ampliação do acervo de materiais do EJA, com a produção e distribuição de cadernos de formação, vídeos e podcasts para formação de educadores e educandos.

Eventos e encontros ampliados entre educadores, educandos e lideranças locais, fortalecendo a identidade e a mobilização pelo EJA.

Lives formativas educacionais, ampliando o debate sobre educação popular e metodologias para a alfabetização de jovens, adultos e idosos.

Criação do Centro de Referência do EJA (CREJA), um espaço voltado à memória e documentação do EJA e da Educação Popular, além de aumentar a formação nesse segmento.

Leitura do Mundo: a primeira fase do projeto

A primeira etapa do Projeto Alfa-EJA Brasil no Cabo de Santo Agostinho e em Ipojuca está sendo dedicada à Leitura do Mundo, uma fase inicial que visa a conhecer profundamente o contexto local.

Durante o mês de abril, a equipe pedagógica do Instituto Paulo Freire - formada por educadores, pesquisadores, especialistas, mestres e doutores em educação, com larga experiência em EJA - realizará visitas locais para conhecer e estabelecer laços com a comunidade, os educadores, os gestores e os educandos, além de realizar diálogos e ações de escuta ativa com representantes das secretarias municipais de educação e outros sujeitos sociais. O objetivo é entender as realidades e os desafios de cada região.

Essa fase é essencial para orientar as ações futuras do projeto, permitindo que as formações pedagógicas e demais atividades do projeto sejam planejadas alinhadas às necessidades da população local.

Sobre o Instituto de Educação e Direitos Humanos Paulo Freire

O Instituto Paulo Freire foi fundado em 1991, com a missão de promover uma educação emancipadora e humanizadora, inspirada nas ideias de Paulo Freire.

Reconhecido nacional e internacionalmente, o Instituto trabalha para combater injustiças sociais e educacionais e promover a transformação social, por meio de práticas educativas que busquem a autonomia e a igualdade de direitos.

O Instituto é uma rede global com unidades em mais de 90 países.



Veja também