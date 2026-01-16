Projeto Aria Social abre inscrições para nos alunos. Veja como participar da seleção:
As inscrições estarão abertas nos dias 26 e 27 de janeiro, com audição para o módulo de formação, no dia 29, das 8h às 16h
O Aria Social, projeto que oferece formação artística para jovens em situação de vulnerabilidade, abrirá inscrições para novos alunos nos dias 26 e 27 de janeiro, com audição para o módulo de formação, no dia 29, das 8h às 16h.
O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 30 de janeiro, com início das aulas nos dias 9 e 10 de fevereiro. As inscrições estão disponíveis no link na bio do Instagram do projeto.
O espaço do Aria Social está localizado na Av. Ayrton Senna da Silva, 748, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.
Aria Social
Voltado para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, o projeto é conhecido por oferecer formação e profissionalização nas áreas de música e dança, ampliando oportunidades e fortalecendo trajetórias por meio da cultura.
Além do trabalho com os alunos, o Aria Social também desenvolve ações de apoio às famílias, com capacitação em técnicas de artesanato e incentivo ao empreendedorismo social, contribuindo para geração de renda e autonomia.