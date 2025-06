Projeto Arteiros Legais promove cultura e educação para crianças da rede pública de Belo Jardim

A- A+

A cidade de Belo Jardim, no Agreste do Estado, recebe, a partir desta segunda-feira (16) até a próxima quarta (18), o projeto Arteiros Legais.

A ação, que une oficinas de arte, apresentações teatrais e distribuição de materiais educativos, tem como objetivo despertar a consciência sobre os direitos da criança e do adolescente de forma lúdica, criativa e transformadora.

As atividades contemplarão cinco escolas públicas municipais com oficinas artísticas, espetáculo teatral e entrega de uma cartilha educativa.

Com produção da Tree Cultural e coprodução da REC Produtores, o Arteiros Legais é inspirado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e busca promover a reflexão sobre temas como o direito à educação, saúde, alimentação, lazer, cultura, esporte, convivência familiar, identidade, liberdade, proteção no trabalho e acessibilidade para crianças com deficiência.

Por meio de linguagem acessível e envolvente, o projeto transforma esses temas em vivências artísticas significativas e educativas.

Projeto Arteiros Legais

Nesta segunda, das 14h às 17h, as atividades acontecerão na Escola Municipal Professora Inês Barbosa.

Na terça-feira (17), pela manhã, das 9h às 12h, será a vez da Escola Municipal Manoel Teodoro de Arruda, e à tarde, das 14h às 17h, as ações ocorrerão na Escola Municipal Professora Maria Antonieta Gomes Barbosa.

Já na quarta, das 9h às 12h, a Escola Municipal Vereador Joaquim Medeiros Cabral receberá o projeto, e, encerrando a programação, das 14h às 17h, será a vez da Escola Municipal Sebastião José da Silva.

Cada instituição contemplada recebe uma oficina de artes visuais coordenada por um grupo de arte-educadores, seguida por um espetáculo teatral que apresenta os direitos da criança e do adolescente de forma cênica e apropriada para o público infantojuvenil. A concepção e o roteiro do espetáculo teatral são assinados pelo diretor, roteirista e storyteller Leo Falcão.

Durante as oficinas, os estudantes irão criar totens temáticos, cada um formado por telas feitas pelas próprias crianças. Os totens representam os direitos previstos no ECA. As obras produzidas serão utilizadas como cenário da apresentação teatral, em que o ator Lucas Barreto assume o papel do jovem arteiro Uirá que, com humor e sensibilidade, traduz em cena o valor de cada direito na vida cotidiana das crianças e adolescentes.

A cartilha O Pequeno Guia dos Grandes Direitos será distribuída ao final das atividades, facilitando o entendimento dos conteúdos discutidos e incentivando o diálogo nas escolas e em casa. Além disso, cada instituição participante receberá um plano pedagógico de apoio, com sugestões de ações educativas a serem desenvolvidas antes e depois da realização do projeto, potencializando os aprendizados e fortalecendo o protagonismo estudantil.

O Arteiros Legais é viabilizado por meio da Lei Rouanet, que estimula iniciativas culturais através da dedução fiscal, permitindo que empresas contribuam diretamente para o fortalecimento do acesso à cultura no país. Em Belo Jardim, o projeto conta com o patrocínio das Baterias Moura e o apoio do Instituto Conceição Moura.



