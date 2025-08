A- A+

Educação e Cultura Projeto Arteiros Legais tem nova edição em escolas públicas de Belo Jardim no fim do mês Com foco na disseminação dos direitos de crianças e dos adolescentes, ação acontece entre os dias 25 e 28 de agosto

O projeto Arteiros Legais terá uma nova edição da sua iniciativa social em escolas da rede pública em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.

A ação, que tem o objetivo de despertar a consciência sobre os direitos da criança e do adolescente de forma lúdica acontece entre os dias 25 e 28 de agosto, em escolas do município.



O Arteiros Legais reúne oficinas de arte, apresentações teatrais , além da distribuição de materiais educativos.

Medidas de acessibilidade e acolhimento

Todas as ações do projeto Arteiros Legais são realizadas de acordo com um plano pedagógico que contempla a inclusão de crianças com deficiência e/ou neurodivergentes.

São previstas visitas técnicas nas escolas atendidas, com o objetivo de compreender as especificidades necessárias para a ação por meio de um levantamento completo sobre as crianças a serem beneficiadas, a estrutura física e o corpo docente.



Entre as medidas de acessibilidade, o Arteiros Legais conta com intérprete de libras, abafadores de ruídos e um time de arte-educadores preparado para atender e respeitar as características físicas e mentais de cada criança.

Segundo a gestora de produção da Tree Cultural, Lila Tenorio, o sucesso das vivências do projeto é possível por avaliar a inclusão não como um extra, mas como uma obrigação cidadã alicerçada pelas leis que garantem a elas direitos.

"Ao criar ambientes criativos, movidos pela cultura, pela arte e, acima de tudo, pela inclusão, inserimos as crianças em um mundo de respeito, onde as diferenças não separam, mas unem.”, destacou.

Confira a programação

O projeto tem produção da Tree Cultural e coprodução da REC Produtores. No dia 25 deste mês, pela manhã, as atividades acontecerão na Escola Municipal Professora Maria Antonieta Gomes Barbosa.

No período da tarde será a vez da Escola Municipal Vereador Joaquim Medeiros. No dia 26, pela manhã e à tarde, as ações serão realizadas na Escola Municipal Doutor Sebastião Cabral.

No dia 27, também pela manhã e à tarde, a Escola Municipal de Ensino Integral Professora Dulce Ramos receberá o projeto e no último dia, acontecerá o encerramento da programação no Centro de Excelência Municipal Professor José Vieira da Costa.



A programação de cada instituição contemplada conta com uma oficina de artes visuais coordenada por um grupo de arte-educadores, em que os estudantes irão criar totens temáticos representando os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



Em seguida, o ator Lucas Barreto assume o papel do jovem arteiro Uirá para apresentar os direitos da criança e do adolescente em um espetáculo teatral com humor e sensibilidade.

A concepção e o roteiro da peça são assinados pelo diretor, roteirista e storyteller Leo Falcão.



Ao final das atividades, a cartilha O Pequeno Guia dos Grandes Direitos é distribuída, facilitando o entendimento dos conteúdos discutidos e incentivando o diálogo nas escolas e em casa.



Com informações de assessoria

