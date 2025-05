A- A+

Maternidade Projeto "As Àyabás e a Maternidade" está com vagas abertas para a formação de 20 novas parteiras As interessadas em participar da formação devem ter idade mínima de 18 anos. As inscrições são gratuitas

Visando salvaguardar e reconhecer os saberes tradicionais das parteiras de Pernambuco, o projeto "As Àyabás e a Maternidade - Reprodução e Salvaguarda dos Saberes das Parteiras Tradicionais" nasce para formar, gratuitamente, novas mulheres parteiras.

A primeira formação terá início no dia 2 de junho, com vaga para 20 mulheres, e será realizada nos terreiros de Matriz Afro-Indígena Ilè Àsé Ògún Toperinã e no Ilê Asé Iyá Mi Akunlè Akoloiyá - Casa das Duas Rainhas, localizadas no bairro de Nossa Senhora da Conceição - Paulista - PE.

As interessadas em participar da formação devem ter idade mínima de 18 anos. As inscrições são gratuitas e acontecem de 19 a 30 de maio de 2025, através de formulário online.

Das vagas disponíveis, 10% serão destinadas a mulheres com deficiência. A certificação e avaliação ocorrerá de acordo com frequência mínima de 75% e empenho da participante.

Serão 20 encontros, divididos em sete módulos, com encontros teóricos, práticos e carga horária total de 150 horas/aula, em dois meses de duração. Todas as vivências contarão com intérprete de libras.

A iniciativa é realizada pela Associação Amigos de Nossa Senhora da Conceição, com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc estadual em parceria com o Ponto de Cultura Anarriê.

O projeto é imerso nos ensinamentos da cultura Yorubá e evoca a sabedoria ancestral das Àyabás, Yemanjá e Oxum, que são as Orixás Rainhas ligadas à fertilidade e às águas que nutrem a vida na terra.

A ação tem como objetivo, ao formar novas parteiras, reconhecer e valorizar a importância da saúde feminina e materna, estabelecendo uma rede colaborativa entre parteiras tradicionais, gestantes e doulas, promover trocas de experiências e aprendizados, além de sensibilizar a população para os benefícios do parto humanizado, visando ampliar o bem-estar e as garantias dos Direitos Humanos das Mulheres.

