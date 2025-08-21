A- A+

Música Projeto Cantando a Paz: inscrições para formação musical gratuita encerram nesta quinta (21) Dentre as modalidades musicais ofertadas pelo projeto estão canto coral, violino, violoncelo, viola, contrabaixo e percussão

O Projeto Cantando a Paz está com inscrições abertas, até esta quinta-feira (21), para a participação de crianças e adolescentes na formação gratuita de uma orquestra musical.

O projeto disponibiliza seis modalidades musicais que abrangem toda a estrutura de uma orquestra profissional: canto coral, violino, violoncelo, viola, contrabaixo e percussão.

As atividades acontecem na sede do Projeto Cantando a Paz, no Jordão; no Compaz Professor Paulo Freire, no Ibura; e no Compaz Atriz Leda Alves, no Pina, todos na Zona Sul do Recife.

As inscrições podem ser realizadas pelo site do projeto ou pelo número (81) 99991-5231.

Para participar, os candidatos devem ser de baixa renda, ter entre sete e 17 anos, residir obrigatoriamente nas comunidades do Jordão, Ibura ou Pina, e estar alfabetizados ou regularmente matriculados na rede pública ou privada de ensino.

Todas as aulas são ministradas por professores e regentes com formação em licenciatura em música. O programa utiliza instrumentação orquestral profissional.

Além da formação musical, o projeto promove integração social através do fornecimento de lanche durante as atividades.

O Projeto Cantando a Paz é realizado pelo Instituto de Fomento e apoio à Música e à Cultura, com patrocínio da Caixa Econômica Federal e apoio da Prefeitura do Recife.

Serviço:

Inscrições: até 21 de agosto de 2025

Site: www.projetocantandoapaz.org

WhatsApp: (81) 99991-5231

Compaz Leda Alves (Pina): (81) 99417-7422

Compaz Paulo Freire (Ibura): (81) 99488-4410

Requisitos: idade 7-17 anos, residir no Jordão/Ibura/Pina, estar alfabetizado ou matriculado

Modalidades: Canto Coral, Violino, Violoncelo, Viola, Contrabaixo, Percussão

Com informações da assessoria



Veja também