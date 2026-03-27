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SERTÃO Projeto Catimbau articula rede nacional para transformar patrimônio em polo de sustentabilidade Articulação inédita pretende transformar o Vale do Catimbau, no interior de Pernambuco, em novo modelo de desenvolvimento sustentável no Brasil

O Projeto Catimbau reúne o governo, o setor privado e comunidades locais com o intuito de executar uma estratégia que visa gerar renda, valorizar a cultura e ampliar oportunidades no sertão pernambucano. A ideia é liderada pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP).

A iniciativa organizou ações que unem políticas públicas, investimento privado e saberes tradicionais para transformar o potencial ambiental, cultural e econômico do território em desenvolvimento gradual voltado a população local e ao fortalecimento regional.

O Vale fica localizado no Sertão do Moxotó e abriga o Parque Nacional do Catimbau, que abrange uma das áreas mais relevantes da Caatinga e o segundo maior sítio arqueológico da América Latina, com registros de ocupação humana de mais de seis mil anos.

Apesar dessa riqueza, a região ainda enfrenta desafios como limitações de infraestrutura, baixa diversificação econômica e fragmentação de iniciativas institucionais.

Nesse contexto, o MEMP atua como articulador de iniciativas destinadas ao desenvolvimento territorial, conectando programas federais, instituições de pesquisa, empreendedores locais e organizações da sociedade civil.

A proposta é estruturar um modelo que combine conservação ambiental, inovação e inclusão produtiva, com o parque funcionando como um motor de prosperidade regional.

Além disso, a iniciativa contra com a parceria de atores estratégicos como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan); além de organizações culturais e empresas de tecnologia, como o TikTok Brasil e o Centro de Cultura e Estudos Étnicos Anajô.

Desenvolvimento, inovação e impacto

A realização do projeto está organizada e estruturada em três frentes que se complementam. A primeira foca em fortalecer o parque como motor de desenvolvimento sustentável, com ações voltadas à melhoria da infraestrutura, ao incentivo ao turismo de base comunitária e à construção de uma gestão integrada;

A segunda frente visa a geração de renda e o empreendedorismo, estimulando atividades ligadas à bioeconomia, ao turismo e à economia criativa. Por sua vez, a terceira tem como objetivo promover a valorização da cultura local uniada ao uso de tecnologia, ampliando a visibilidade do território e conectando suas potencialidades a novos mercados.

Nos últimos meses, a articulação avançou para a implementação de iniciativas concretas, como a elaboração de um diagnóstico estratégico do Vale do Catimbau, feita em parceria com o Sebrae Pernambuco, que vai estruturar um plano de desenvolvimento territorial, visando a geração de renda, inovação e valorização dos ativos locais.



Outro destaque é a aprovação, no edital “Política com Ciência”, do MCTI, de um projeto voltado ao fortalecimento de cadeias produtivas ligadas ao turismo sustentável, à economia criativa e à bioeconomia, uma forma de ampliar oportunidades para a população da região.

A iniciativa representa um novo caminho para políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional. Foto: Secom / Presidência da República

A iniciativa representa um novo caminho para políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional. Foto: Secom / Presidência da República

A iniciativa representa um novo caminho para políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional. Foto: Secom / Presidência da República

A iniciativa representa um novo caminho para políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional. Foto: Secom / Presidência da República

A iniciativa representa um novo caminho para políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional. Foto: Secom / Presidência da República

A iniciativa representa um novo caminho para políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional. Foto: Secom / Presidência da República

A iniciativa representa um novo caminho para políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional. Foto: Secom / Presidência da República

A iniciativa representa um novo caminho para políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional. Foto: Secom / Presidência da República

Na frente de inovação, o projeto “Catimbau em 3D”, desenvolvido com o Anajô e o TikTok Brasil, prevê o escaneamento digital do parque e a criação de experiências em realidade virtual. A iniciativa busca aumentar o alcance do território para o Brasil e o mundo, ao mesmo tempo em que capacita empreendedores locais para o uso de ferramentas digitais.

De forma semelhante, um Acordo de Cooperação Técnica com o ICMBio está sendo desenvolvido, com o objetivo de garantir que todas as ações estejam alinhadas às diretrizes de conservação e à gestão do parque.

“O Projeto Catimbau demonstra como a integração entre conservação ambiental, inovação e empreendedorismo pode gerar oportunidades concretas para a população local, ao mesmo tempo em que valoriza um dos patrimônios mais importantes do país”, afirma.

Ao mobilizar diferentes atores, alinhando estratégias de longo prazo, o Projeto Catimbau se consolida como uma experiência de desenvolvimento territorial baseada em impacto, com potencial de posicionar o sertão pernambucano como referência em turismo sustentável, economia da cultura e inovação no Brasil.

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