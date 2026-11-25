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CIDADANIA Projeto Colmeia oferece serviços gratuitos de saúde e cidadania na Zona Norte do Recife Ação do Sesc Casa Amarela ocorre desta quinta-feira (26) ao sábado (28), com oficinas, vacinação de animais e emissão de RG

Moradores do bairro da Mangabeira, na Zona Norte do Recife, terão acesso a serviços gratuitos de saúde, cidadania, bem-estar e lazer entre esta quinta-feira (26) e o próximo sábado (28).

A programação faz parte do Projeto Colmeia, realizado pelo Sesc Casa Amarela na Escola Monsenhor Manuel Marques, das 9h às 15h. A iniciativa também oferecerá oficinas gratuitas e vacinação para animais de estimação.

As atividades começam na quinta-feira, com oficinas de boas práticas de higiene e manipulação de alimentos, produção de artigos natalinos com materiais recicláveis, grafitagem, impressão 3D, tranças, fabricação de velas artesanais, meio ambiente, primeiros socorros, automaquiagem e turbantes.

Também haverá atividades sobre inteligência artificial, jogos teatrais, dança, empregabilidade e terapias holísticas. Cada oficina terá 20 vagas, com inscrições feitas no próprio local.

Atendimentos

Na sexta-feira (27), a programação será concentrada em serviços de saúde, assistência e cidadania. Entre os atendimentos disponíveis estarão testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, atualização da carteira de vacinação, aferição de pressão arterial e glicose, orientação nutricional, triagem auditiva e serviços de saúde bucal, com escovação supervisionada e aplicação de flúor.

Também serão oferecidas orientações sobre hanseníase, tuberculose, arboviroses, infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e saúde do homem e da mulher.

O público poderá receber preservativos e calcular o Índice de Massa Corporal (IMC).

Na área de bem-estar, haverá cortes de cabelo feminino e masculino, massagem, ventosaterapia, auriculoterapia e massagem nas mãos. Para os animais de estimação, o evento disponibilizará vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos.

A programação inclui ainda doação de livros, jogos e experiências com óculos de realidade virtual. Nos serviços de cidadania, serão realizados inscrição e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, averbação de óbito e divórcio e emissão da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista (TEA).

Também haverá orientação sobre direitos previdenciários, atendimento da Agência de Emprego, serviços do Alerta Celular e do Mesa Brasil, emissão de livre acesso intermunicipal e orientações jurídicas para mulheres e pessoas vítimas de violência.

Emissão de RG

No sábado, a emissão de carteira de identidade será realizada no Sesc Casa Amarela, das 8h às 12h. Serão disponibilizadas 150 unidades. Para solicitar o documento, é necessário apresentar CPF regularizado, certidão de nascimento ou casamento e, caso possua, o RG antigo.

Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais, que também precisam apresentar documentos de identificação.

Brasileiros naturalizados devem levar o certificado de naturalização ou a publicação no Diário Oficial da União. Cidadãos portugueses podem apresentar o Certificado de Igualdade de Direitos e Deveres.

As atividades de quinta e sexta-feira serão realizadas na Escola Monsenhor Manuel Marques, localizada na Rua Desembargador Heráclito Cavalcanti, s/n, na Mangabeira. A entrada é gratuita. Informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 99805-0639.

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