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Frevo Projeto com aula de frevo em escolas chega ao fim mostrando o legado do ritmo para os foliões jovens A 1ª edição do projeto "Concerto-aula: Frevo, origem e missão" encerra atividades com apresentação na Escola Estadual Luiz Alves Lacerda, no Cabo de Santo Agostinho, nesta quarta-feira (29)

Após passar por escolas da rede pública em Nazaré da Mata e no Recife, a 1ª edição do projeto “Concerto-aula: Frevo, origem e missão” chega ao fim nesta quarta-feira (29). A última atividade da temporada será na Escola Estadual Luiz Alves Lacerda, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR).

A iniciativa é resultado de uma parceria entre o cantor e compositor recifense Nonô Germano e o pai, o mestre Claudionor Germano, um dos expoentes do legítimo frevo pernambucano.

O projeto, que também celebra quatro décadas de trajetória artística de Nonô, foi composto por uma série de três aulas-espetáculo em instituições de ensino da rede pública do estado.

A ideia da iniciativa foi unir música, história e performance para apresentar às novas gerações o frevo e o legado de sua família, que há décadas faz desse ritmo um símbolo da identidade pernambucana.

A primeira parada do projeto ocorreu no último dia 15 de abril, na Escola Dom Carlos Coelho, em Nazaré da Mata, na zona da mata pernambucana.

Depois, a iniciativa seguiu para o Recife, com apresentação na Escola Técnica Estadual Dom Bosco, na Tamarineira.

Em cada encontro, alunos e professores são convidados a mergulhar na história do frevo por meio da aula-espetáculo, que apresenta o gênero desde suas raízes nas ruas e nos clubes carnavalescos até sua consolidação como patrimônio cultural, em um formato dinâmico que mistura show, aula e conversa com o público.

Com quatro décadas de atuação, Nonô consolidou-se como uma das vozes mais presentes no Carnaval pernambucano. No projeto, o cantor e compositor organiza essa experiência em um formato pedagógico e afetivo, pensado especialmente para o ambiente escolar.

Claudionor Germano e Nonô Germano participando do projeto. Foto: Nicole Rodrigues/Divulgação.

Como são as aulas

A proposta do projeto vai além da apresentação musical: a cada música, Nonô contextualiza o período histórico, os compositores, o papel do frevo na formação da cultura pernambucana e as transformações do gênero ao longo do tempo.

De forma lúdica e interativa, ele abre espaço para perguntas, convida os estudantes a cantar, bater palmas e participar, tornando o aprendizado sobre cultura popular uma experiência viva e próxima da realidade dos alunos.

Um dos momentos mais especiais das aulas-espetáculo é a participação de Claudionor Germano, pai de Nonô, considerado por muitos o maior intérprete de frevo de todos os tempos.

Aos 93 anos, Claudionor segue em atividade e mantém viva uma trajetória que o transformou na histórica “voz do frevo” e em um verdadeiro patrimônio vivo de Pernambuco.

Ao cruzar a experiência do pai com a trajetória do filho, o projeto evidencia a força do frevo como herança passada de geração em geração, de pai para filho, e agora de artistas para estudantes.

A presença de Nonô e Claudionor nas escolas reforça a ideia de que o frevo não pertence apenas ao período carnavalesco, mas faz parte do cotidiano, da formação cidadã e da construção da identidade cultural dos pernambucanos.

“Encerrar essa primeira edição do ‘Concerto-aula: Frevo, origem e missão’ é motivo de muita alegria para todos nós. Ver a resposta dos estudantes, dos professores e das equipes das escolas confirma que o frevo tem força para emocionar, ensinar e criar novas conexões com as novas gerações. Esse balanço é muito positivo e reforça nossa vontade de seguir ampliando o projeto, levando essa vivência para cada vez mais espaços e mantendo viva a missão de valorizar o nosso frevo”, afirma Nonô Germano.

Com informações de assessoria

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