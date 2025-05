A- A+

Ação social Projeto Conexão Cidadã: ação de cidadania para os catadores do Recife inicia nesta segunda (12) Dentre os serviços oferecidos aos catadores estão o cadastramento no programa Conexão Cidadã, emissão gratuita de segunda via de documentos, orientação e acompanhamento psicossocial

Com o objetivo de transformar a realidade dos catadores de materiais recicláveis, promovendo inclusão social e garantindo acesso a direitos básicos, o Projeto Conexão Cidadã está oferecendo, a partir desta segunda-feira (12), atendimento gratuito para a categoria no Recife.

A ação é ofertada pela Casa de Justiça e Cidadania do Centro Universitário Frassinetti do Recife – UniFafire, em parceria com a Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (Ancat) e a Prefeitura do Recife.

Na ocasião, o trailer itinerante da Ancat, parte do programa nacional Conexão Cidadã, estará estacionado na sede da UniFafire, na Avenida Conde da Boa Vista, área central do Recife, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, até o dia 23 de maio.

Dentre os serviços oferecidos aos catadores estão o cadastramento no programa Conexão Cidadã, que visa facilitar o acesso a políticas públicas e oportunidades para fortalecer a profissão, emissão gratuita de segunda via de documentos, orientação e acompanhamento jurídico e acolhimento psicossocial.

A demanda está sendo feita de forma ativa através da equipe da Ancat e também de maneira espontânea para os catadores que tiverem interesse em participar da ação.

De acordo com o advogado e coordenador da Casa de Justiça e Cidadania da UniFafire, Armando Moury Fernandes, a equipe técnica da ANCAT realizará triagens no local, sem necessidade de inscrição prévia.

As demandas que exigirem acolhimento jurídico ou psicossocial especializado serão encaminhadas para a Casa de Justiça e Cidadania da UniFafire, garantindo acompanhamento qualificado.

“Esta iniciativa conjunta reforça o compromisso com a valorização dos catadores, promovendo um espaço seguro de escuta ativa e contribuindo para a efetivação de direitos e o fortalecimento das políticas de reciclagem solidária e inclusão produtiva”, explicou Armando.

Projeto Conexão Cidadã

A iniciativa nacional é idealizada pela Ancat e é promovida pela Fundação Banco do Brasil (FBB) com o apoio do Governo Federal.

O programa Conexão Cidadã visa cadastrar catadores autônomos, oferecer equipamentos de proteção individual (EPIs), oficinas de formação, e facilitar o acesso a direitos e políticas públicas.

Com mais de 400 catadores já cadastrados, o programa concluiu recentemente suas atividades na Iputinga, na Zona Oeste do Recife, e agora se prepara para esta nova fase, levando dignidade e oportunidades para ainda mais profissionais autônomos da reciclagem.

O projeto é financiado pela Fundação Banco do Brasil, com investimento de R$ 6 milhões, e conta com a coordenação da Ancat, que apoia a organização dos catadores em redes produtivas e cooperativas.

Esse valor é destinado às capacitações e efetividade das políticas públicas para melhoria da qualidade de vida e dignidade para os catadores. No Recife, a Prefeitura atua como parceira local, ampliando a coleta seletiva e garantindo o acesso dos catadores às políticas públicas.

Serviço:

Quando: 12 a 23 de maio

Onde: Casa da Cidadania e Justiça – FAFIRE. AV Conde da Boa Vista, 920, Centro.

O que: Cadastro de catadores, emissão de documentos, orientação jurídica e acolhimento psicossocial



Veja também