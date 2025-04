Projeto Connecta+ oferece oficinas gratuitas de tecnologia e criatividade para jovens; saiba mais

A- A+

O Projeto Connecta+ está com inscrições abertas para uma nova turma. A iniciativa oferece oficinas gratuitas voltadas para jovens de 16 a 20 anos da Região Metropolitana do Recife, combinando tecnologia e inovação.

As inscrições podem ser feitas até 14 de abril por formulário do Google disponível clicando aqui. As aulas terão início no dia 28 de abril, no Aria Social, localizado no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O projeto é desenvolvido pelas empresas Um Telecom e Connectoway em parceria com o Instituto MeMaker e apoio do Grupo Parvi e da Lidermac.

Após o sucesso da primeira turma, o Connecta+ ampliou suas atividades, passando a oferecer oficinas nas áreas de Arte, Design e Introdução à Robótica.

O programa tem duração de 30 horas-aula, divididas entre 15 horas de experiências criativas e 15 horas de capacitação tecnológica.

Os participantes terão acesso a uma infraestrutura acessível, incluindo recursos em Libras, espaços adaptados e aulas de inglês. Além disso, a metodologia do Instituto MeMaker será aplicada, abordando prototipação eletrônica e expressão criativa.

“Estamos extremamente satisfeitos com os resultados da primeira turma do Connecta+, que está em fase de conclusão. Ver o desenvolvimento e o entusiasmo dos jovens nos motiva a expandir ainda mais este projeto. A nova turma representa não apenas uma oportunidade de aprendizado técnico, mas também uma porta de entrada para um futuro profissional promissor na economia criativa e tecnológica”, afirma Luciane Gomes, embaixadora do projeto.

A diretora institucional do Instituto MeMaker, Monica Bouqvar, também destaca a importância do programa:



“Os resultados que alcançamos com a primeira turma superaram nossas expectativas. Vimos jovens se transformarem em verdadeiros criadores, desenvolvendo projetos e descobrindo vocações. Com a nova turma, queremos ampliar esse impacto positivo e continuar construindo pontes entre esses talentos e o mercado de trabalho tecnológico, que tanto precisa de diversidade e novas perspectivas.”

Para esta segunda turma, serão oferecidas 20 vagas, com a expectativa de capacitar 160 jovens ao longo do ano. O diferencial do programa está na qualidade da formação e no impacto direto na preparação para o mercado de trabalho.

Os alunos contarão com laboratório de tecnologia exclusivo, materiais de apoio para as oficinas, camisas personalizadas, lanche nos dias de aula e certificado de conclusão.

Ao final da capacitação, os alunos apresentarão projetos desenvolvidos ao longo do curso, colocando em prática os conhecimentos adquiridos.

Serviço

Projeto Connecta+ - Novas turmas

Inscrições: https://forms.gle/gA296X5XVK42eiHt, até dia 14 de abril

Início das aulas: 28 de abril

Local: Instituto Aria Social (Av. Ayrton Senna da Silva, 748 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes).

