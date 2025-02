Projeto Connecta+ oferta vagas gratuitas para oficinas de expressão criativa e introdução à robótica

A- A+

Com objetivo de promover inclusão social por meio da tecnologia, o Projeto Connecta+ está oferecendo vagas para oficinas gratuitas de expressão criativa, contemplando as temáticas de Arte, Design e Introdução a Robótica.

As oportunidades são destinadas a jovens de 16 a 20 anos que residem na Região Metropolitana do Recife. As atividades serão realizadas ao longo do ano de 2025, no Projeto Aria Social, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes.

As aulas serão gratuitas e contarão com metodologia do Instituto MeMaker, responsável pela capacitação em prototipação eletrônica e expressão criativa. No total, cada turma terá 30 horas-aula, sendo 15 horas dedicadas a experiências criativas e 15 horas com foco em tecnologia.

O projeto contará com uma infraestrutura acessível, incluindo recursos em Libras e espaços adaptados, além da oferta de inglês. Inicialmente, serão ofertadas três turmas de 20 alunos cada, com a primeira turma iniciando em março. A expectativa é que o projeto capacite 160 jovens ao longo do ano.

Inscrições

Os interessados poderão se inscrever no site do Instituto MeMaker, através do link. Para mais informações e detalhes sobre o processo de inscrição, os candidatos podem entrar em contato através do e-mail [email protected].

Além do aprendizado teórico e prático, os participantes terão à disposição um laboratório de tecnologia exclusivo, materiais de apoio para as oficinas, certificado de conclusão, camisas personalizadas e lanche nos dias de aula.

"O objetivo do Connecta+ é mostrar que esses jovens podem, sim, fazer parte desse universo e enxergar novas perspectivas profissionais. Queremos despertar talentos e abrir portas para um futuro com mais oportunidades e desenvolvimento sustentável", afirma Luciane Gomes, embaixadora do projeto.

