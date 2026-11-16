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Saúde Projeto Cuidar oferece atendimentos gratuitos de prevenção à saúde no Cabo de Santo Agostinho Carreta estará no Parque da Igrejinha Ayrton Cardoso, até 26 de novembro, com avaliações físicas, aulas e atividades educativas

De 16 a 26 de novembro, o Projeto Cuidar oferece uma programação gratuita de prevenção e promoção da saúde, no Cabo de Santo Agostinho. A carreta ficará no Parque da Igrejinha Ayrton Cardoso, no bairro Garapu.

Serão realizadas avaliações físicas, atividades de movimento e conversas educativas.

As avaliações iniciam com cadastro, questionário e triagem. Posteriormente, os participantes realizam testes de capacidade aeróbia, força, potência dos membros inferiores, flexibilidade, agilidade e coordenação.

No fim, todos recebem uma síntese de resultados, explicações e orientações. Também serão orientados sobre opções de cuidado e serviços de saúde disponíveis na região, caso seja necessário a indicação de atenção adicional.

Todo material coletado será reunido em um relatório geral de forma anônima, com objetivo de ampliar o conhecimento sobre o público que foi atendido durante o período.

Programação

Aos participantes, a programação inclui aulas gratuitas de dança, treinamento funcional, mobilidade, equilíbrio e alongamento. As atividades acontecem das 9h às 10h e das 15h às 16h, com uma modalidade diferente a cada dia.

Ao término da aula da manhã, no período das 10h às 10h45, serão realizadas conversas sobre alimentação, hidratação, diabetes, saúde cardiovascular e bucal, sono, estresse, saúde da mulher e prevenção.

A iniciativa tem patrocínio da Iron House e da Colgate, e o apoio da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho e do Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte e da Lei de Incentivo ao Esporte.

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