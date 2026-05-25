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Design e educação Projeto cultural transforma monumentos do Recife em miniaturas 3D e promove oficinas gratuitas Atividades serão destinadas para alunos de duas escolas da rede pública de ensino nesta terça (26) e quarta-feira (27)

O projeto Coleção Encaixe – Monumentos de Pernambuco realiza as primeiras ações de sua programação nesta terça (26) e quarta-feira (27), no Recife, unindo patrimônio cultural, design e educação com oficinas gratuitas para alunos de duas escolas da rede pública de ensino.

A iniciativa propõe uma nova forma de aproximar o público do patrimônio cultural pernambucano a partir de cartilhas educativas e miniaturas tridimensionais montáveis de importantes monumentos da cidade como o Marco Zero, o Forte das Cinco Pontas e a Ponte da Boa Vista.

As peças utilizam encaixes para formar réplicas 3D em miniatura e buscam fortalecer a identificação da população com os espaços históricos do município, estimulando novos olhares sobre a paisagem urbana da capital pernambucana.

As atividades terão início nesta terça-feira (26), com oficina gratuita realizada das 15h às 17h, destinado aos alunos da Escola Técnica Estadual Professor Alfredo Freyre, em Água Fria, na Zona Norte do Recife.

Já na quarta-feira (27), será realizado o lançamento oficial da Coleção Encaixe, acompanhado da segunda oficina do projeto, das 13h às 15h, voltada aos estudantes da ETE Porto Digital, no Bairro do Recife.

Durante as oficinas, os participantes terão contato com conceitos de patrimônio cultural, história dos monumentos e montagem orientada das miniaturas, utilizando o próprio material desenvolvido pelo projeto como instrumento didático.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

As cartilhas também contam com recursos de acessibilidade, incluindo audiodescrição.

Nos próximos meses, novas ações serão realizadas nas bibliotecas dos Compaz do Recife, com datas ainda a serem divulgadas.

Além das atividades formativas, os protótipos da coleção também estarão disponíveis para venda ao público geral.

Para acompanhar a programação, novidades e informações sobre aquisição da coleção, o público pode acessar os perfis do Preamar Cultural no Instagram.

Serviço

Coleção Encaixe – Monumentos de Pernambuco

Oficina 1

Data: 26 de maio (terça-feira)

Horário: 15h às 17h

Endereço: Escola Técnica Estadual Professor Alfredo Freyre (R. Zeferino Agra, 193 - Água Fria, Recife/PE)

Lançamento e Oficina 2

Data: 27 de maio (quarta-feira)

Hora: 13h às 15h

Endereço: ETE Porto Digital (Av. Rio Branco, 193 - Bairro do Recife, Recife/PE)

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