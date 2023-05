A- A+

Projeto da Prefeitura do Recife prevê revitalização da orla; confira as mudanças propostas

A Prefeitura do Recife apresentou, nesta quinta-feira (18), um novo projeto de requalificação para a orla da cidade. As intervenções envolvem a integração da orla de Boa Viagem com Brasília Teimosa, melhorias no saneamento, o “resgate do sombreamento” a partir do plantio de árvores, novos esquemas de segurança, alterações no sistema viário, entre outras mudanças.

Os detalhes do projeto, chamado de “Orla Parque”, foram apresentados em audiência na Câmara Municipal do Recife. A proposta, sujeita a alterações, prevê intervenções ao longo dos 10,9 km de costa da capital pernambucana, de Setúbal ao Parque das Esculturas.

Entre as mudanças estruturais previstas no projeto, está a expansão da largura média das calçadas para 4,8 metros; atualmente, o calçadão tem, em média, 2,75 metros em toda a orla.

O aumento passa pela retirada das vagas de estacionamento ao lado do calçadão. O passeio também deve ter, de acordo com o projeto, o pavimento substituído (com uma releitura do desenho do piso antigo, com ondulações) e melhorias na acessibilidade, com o "Praia Sem Barreiras".

Calçadão mais largo

A nova orla deve ganhar, ainda, novas centralidades, que serão chamadas de "estações"; uma delas, chamada de estação "Porto Terra Nova", será localizada no ponto de junção entre Brasília Teimosa e o Porto do Recife. A construção da nova estação deve ter início no segundo semestre deste ano.

Uma das intervenções mais radicais deve acontecer no Mercado do Peixe, que fará uma integração da orla de Boa Viagem e Brasília Teimosa para pedestres e ciclistas e contará com um polo gastronômico.



Mercado do Peixe seria revitalizado

Para o Segundo Jardim, em Boa Viagem, o projeto prevê uma união do jardim com o calçadão, o que implicaria em uma mudança no trânsito das imediações, que passaria a funcionar no esquema hoje praticado aos domingos (sem as faixas da direita).

“Nesse ganho de espaço traremos gastronomia à beira-mar, um oceanário para falar da fauna e da flora, polos esportivos com a expansão da Academia da Cidade, Central de Operações de Vigilância e de Turismo”, comenta a chefe do Gabinete de Projetos Especiais, Cinthia Mello, uma das responsáveis pelo desenvolvimento do projeto.

Os 11 banheiros da orla também serão requalificados e 10 novos serão construídos; a ordem de serviço para essas obras já foi dada. O projeto ainda prevê a instalação de 60 chuveirões, cinco fontes de água interativas e 13 totens "refresque-se", que emitem gotículas de água que não chegam a molhar o pedestre.



Novos banheiros

O resgate do sombreamento também é um dos pontos-chave do projeto.

“Existem apenas 582 árvores na orla do Recife, e dessas, apenas 3 em Brasília Teimosa. Nosso objetivo é atingir o número de 1320 árvores ao final da intervenção. E também iremos resgatar a vegetação de restinga, que essa vegetação é a que segura a areia”, explica Cinthia Mello.

Mudança na avenida Boa Viagem

O projeto também prevê mudanças significativas na circulação de veículos pelas áreas próximas à orla. A avenida Boa Viagem teria fluxo reduzido e passaria, de acordo com a proposta, “de uma artéria principal para uma via de contemplação”. A velocidade máxima na via também seria reduzida a 50 km/h.

A chefe do Gabinete de Projetos Especiais, Cinthia Mello, afirmou, ainda, que uma “oxigenação” da Via Mangue está sendo pensada, assim como outros acessos à beira-mar.

“A gestão está estudando colocar três pontilhões na avenida Fernando Simões, para reduzir o tempo de tráfego das pessoas no engarrafamento. E quando a gente pega no meio de Boa Viagem para o Pina, vamos abrir um acesso na Arthur Muniz, no Segundo Jardim, para conseguir dar essa mobilidade às pessoas”.

Segurança

O reforço da iluminação, o reforço do videomonitoramento, a implantação de uma patrulha ciclística e a instalação de cinco pontos fixos para viaturas estão entre as medidas relacionadas à segurança. A ideia, segundo a gestão, é estimular a movimentação noturna na orla.



