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MEIO AMBIENTE

Projeto da UFPE debate racismo e injustiça ambiental em comunidades pesqueiras de Pernambuco

Seminário em Tamandaré encerra pesquisa-ação sobre impactos do derramamento de petróleo de 2019 no litoral nordestino

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Pescadoras e pescadores artesanais participam de seminário que encerra pesquisa sobre racismo, injustiça ambiental e impactos socioambientais nos territórios tradicionaisPescadoras e pescadores artesanais participam de seminário que encerra pesquisa sobre racismo, injustiça ambiental e impactos socioambientais nos territórios tradicionais - Foto: Arquivo/Caranguejo Uçá

O projeto “Petróleo e os Povos da Pesca Artesanal: Enfrentando o Racismo e a Injustiça Ambiental” encerra, entre os dias 17 e 19 de agosto, uma pesquisa-ação desenvolvida ao longo de dois anos e meio para investigar os impactos socioambientais provocados pelo derramamento de petróleo que atingiu o litoral do Nordeste em 2019.

O seminário de encerramento será realizado no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste (Cenepe), em Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco.

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A abertura do evento contará com a participação do secretário Nacional de Pesca Artesanal, Cristiano Ramalho.

Os resultados da pesquisa serão apresentados e discutidos com pescadoras e pescadores artesanais que participaram das atividades desenvolvidas ao longo do projeto.

Pesquisa nos territórios
Iniciada em janeiro de 2024, a pesquisa é resultado de uma parceria entre a Secretaria Nacional de Pesca Artesanal do Ministério da Pesca e Aquicultura (SNPA) e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

O trabalho é desenvolvido pelo Centro de Estudos Avançados (Cea) e pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (Prodema/UFPE), com participação de pesquisadores, estudantes e organizações sociais.

  • Pesquisa-ação reúne universidade, organizações sociais e comunidades tradicionais em busca de estratégias para fortalecer a pesca artesanal e enfrentar novos impactos ambientais. Foto: Arquivo/Caranguejo Uçá
    Pesquisa-ação reúne universidade, organizações sociais e comunidades tradicionais em busca de estratégias para fortalecer a pesca artesanal e enfrentar novos impactos ambientais. Foto: Arquivo/Caranguejo Uçá
  • Pesquisa-ação reúne universidade, organizações sociais e comunidades tradicionais em busca de estratégias para fortalecer a pesca artesanal e enfrentar novos impactos ambientais. Foto: Arquivo/Caranguejo Uçá
    Pesquisa-ação reúne universidade, organizações sociais e comunidades tradicionais em busca de estratégias para fortalecer a pesca artesanal e enfrentar novos impactos ambientais. Foto: Arquivo/Caranguejo Uçá
  • Pesquisa-ação reúne universidade, organizações sociais e comunidades tradicionais em busca de estratégias para fortalecer a pesca artesanal e enfrentar novos impactos ambientais. Foto: Arquivo/Caranguejo Uçá
    Pesquisa-ação reúne universidade, organizações sociais e comunidades tradicionais em busca de estratégias para fortalecer a pesca artesanal e enfrentar novos impactos ambientais. Foto: Arquivo/Caranguejo Uçá
  • Pesquisa-ação reúne universidade, organizações sociais e comunidades tradicionais em busca de estratégias para fortalecer a pesca artesanal e enfrentar novos impactos ambientais. Foto: Arquivo/Caranguejo Uçá
    Pesquisa-ação reúne universidade, organizações sociais e comunidades tradicionais em busca de estratégias para fortalecer a pesca artesanal e enfrentar novos impactos ambientais. Foto: Arquivo/Caranguejo Uçá
  • Pesquisa-ação reúne universidade, organizações sociais e comunidades tradicionais em busca de estratégias para fortalecer a pesca artesanal e enfrentar novos impactos ambientais. Foto: Arquivo/Caranguejo Uçá
    Pesquisa-ação reúne universidade, organizações sociais e comunidades tradicionais em busca de estratégias para fortalecer a pesca artesanal e enfrentar novos impactos ambientais. Foto: Arquivo/Caranguejo Uçá

 

A iniciativa também conta com a participação da organização comunitária Caranguejo Uçá e apoio do Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP).

As atividades foram realizadas em comunidades pesqueiras de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, com o objetivo de identificar problemas socioambientais, condições de saúde e acesso a políticas públicas.

Além dos impactos provocados pelo petróleo, a pesquisa considera outros fatores que afetam os territórios tradicionais, como falta de saneamento básico, lançamento de efluentes químicos e contaminação ambiental.

O projeto também investiga situações de racismo e injustiça ambiental enfrentadas pelas populações pesqueiras.

Saúde e prevenção
Entre as ações desenvolvidas está o monitoramento das condições de saúde de pescadoras e pescadores que vivem e trabalham em áreas de manguezais e estuários.

O levantamento busca ampliar o conhecimento sobre os riscos existentes nos territórios e contribuir para a construção de estratégias de prevenção e enfrentamento.

O projeto também promove ações de educação ambiental, formação e capacitação, fortalecimento das organizações comunitárias e incentivo a atividades econômicas complementares à pesca artesanal.

Entre as alternativas estudadas estão o Turismo de Base Comunitária e outras iniciativas voltadas à geração de renda de forma sustentável. Outro eixo do trabalho envolve a prevenção de riscos e desastres ambientais.

A proposta é identificar mecanismos que permitam às comunidades se preparar para possíveis impactos causados por derramamentos de fluidos e dejetos provenientes de embarcações, portos, tubulações e outras atividades realizadas em áreas litorâneas e estuarinas.

Resultados
Os resultados obtidos ao longo da pesquisa serão apresentados durante o seminário e posteriormente sistematizados em diferentes formatos, como relatórios, cartilhas, livretos, mapas, artigos científicos e trabalhos acadêmicos produzidos por estudantes da UFPE.

A expectativa é que os dados contribuam para a formulação e implementação de políticas públicas voltadas à proteção dos recursos naturais, das práticas culturais e dos modos de vida das comunidades de pesca artesanal.

Ao aproximar universidade, organizações sociais e comunidades tradicionais, o projeto busca fortalecer a participação popular na construção de políticas públicas e ampliar a capacidade das populações pesqueiras de enfrentar impactos ambientais, sociais e econômicos que atingem seus territórios.

Confira a programação abaixo:
Segunda-feira, 17 de agosto
Tarde

Terça-feira, 18 de agosto
Manhã

Tarde

Quarta-feira, 19 de agosto
Manhã

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