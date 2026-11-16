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Meio Ambiente Projeto de acordo da COP31 sugere acelerar eliminação dos combustíveis fósseis Texto foi preparado pela coanfitriã, Austrália

O projeto de decisão política da COP31, publicado nesta segunda-feira (16), aborda diretamente a controversa questão dos combustíveis fósseis e propõe acelerar o fim do uso do petróleo, do carvão e do gás.

O texto, preparado pela Austrália, que coordena as negociações, defende "uma ação acelerada" para abandonar o uso dos combustíveis fósseis, "inclusive por meio de uma transição imediata para deixar para trás os combustíveis fósseis nos sistemas energéticos".

Os ministros de quase 200 delegações representadas na cidade turca de Antália iniciaram as conversações nesta segunda-feira. O texto será negociado ao longo de toda a semana, até sexta-feira, o que significa que pode sofrer alterações até o último minuto.

Os países concordaram pela primeira vez, na COP de Dubai de 2023, com o início de uma transição para abandonar progressivamente os combustíveis fósseis.

Mas, desde então, não houve outros acordos semelhantes, e a menção não apareceu no texto de encerramento da COP30, celebrada no Brasil no ano passado, devido à firme oposição dos países produtores de petróleo.

Na atual edição, no entanto, a questão ganhou importância com o passar dos dias.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está promovendo um mapa do caminho global, com diretrizes para que cada país inicie a transição. A ideia é que, a partir daí, cada nação elabore seu planejamento nacional.

Paralelamente, há outra iniciativa, por parte de Tuvalu e Irlanda, que assumiram o bastão da Colômbia e dos Países Baixos para manter vivo o chamado "espírito de Santa Marta". A cidade do Caribe colombiano recebeu representantes de mais de 50 países em abril, sob o governo do presidente de esquerda Gustavo Petro, para explorar a possibilidade de abandono progressivo do carvão, do petróleo e do gás.

O texto de 18 páginas publicado nesta segunda-feira é um esboço de decisão de capa ("cover decision", em inglês), um texto político publicado em algumas COP, além dos textos técnicos igualmente negociados.

Se esta formulação chegar até o final, será um dos grandes resultados tangíveis, embora alguns países nem sequer desejem que aconteça uma "cover decision".

O texto também retoma a principal contribuição da Turquia e pede o "aumento da cota de eletricidade no consumo final total de energia para 35% até 2035", ressaltando "os benefícios significativos" para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para a "segurança energética".

Além disso, inclui um apelo para "triplicar os recursos financeiros destinados à adaptação", para pelo menos 120 bilhões de dólares, o que responde a uma demanda dos países em desenvolvimento.

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