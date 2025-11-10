A- A+

'SOM DO MOVIMENTO' Projeto de centro social do Alto José do Pinho é aprovado pela Lei Rouanet e inicia captação Iniciativa terá duração de 12 meses

O Centro Social Dom João Costa, localizado no Alto José do Pinho, Zona Norte do Recife, teve projeto aprovado pelo Ministério da Cultura: 'Sinfonia do Movimento', que será viabilizado através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet – no 8.313/1991). A iniciativa terá duração de 12 meses e vai oferecer aulas gratuitas de capoeira e danças, como frevo e forró, a 100 crianças e adolescentes da comunidade, sempre no contraturno escolar.

Além das oficinas, o projeto promoverá duas apresentações abertas à comunidade, garantindo acesso à cultura, fortalecendo vínculos sociais e valorizando expressões artísticas genuinamente brasileiras.

Fundado em 10 de julho de 1969, pelas Religiosas da Instrução Cristã, o Centro Social Dom João Costa é uma associação civil confessional, beneficente e filantrópica, sem fins lucrativos, que atua há mais de cinco décadas no Alto José do Pinho.

A missão é marcada pelo compromisso educacional, cultural e de assistência social, sempre orientada pela missão de valorizar e promover a pessoa humana.

Como apoiar o projeto via Lei Rouanet

A aprovação do 'Sinfonia do Movimento' abre a oportunidade para empresas e pessoas físicas destinarem parte do Imposto de Renda devido ao projeto, sem custo adicional, fortalecendo assim a cultura e a transformação social. Empresas tributadas pelo lucro real podem destinar até 4% do IR devido.

Em muitos casos, é possível contar com isenção fiscal de até 100% sobre o valor investido, conforme os artigos da Lei Rouanet.

O processo é simples: o incentivador realiza o depósito direto na conta oficial do projeto, informa ao proponente e recebe o recibo de mecenato, que será utilizado na declaração do Imposto de Renda.

Dados bancários para incentivo

Banco do Brasil – 001

Agência: 3866-0

Conta Corrente (Captação): 39.535-8

Cultura que transforma

Com o 'Sinfonia do Movimento', o Centro Social Dom João Costa reafirma o compromisso de unir arte, cultura e transformação social, oferecendo novas oportunidades para a juventude do Alto José do Pinho e promovendo o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes que encontram na educação e na cultura caminhos de esperança e futuro.

Com informações da assessoria

