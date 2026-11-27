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RECIFE Projeto de formação realiza oficinas e alcança 1.500 mulheres no Recife e na RMR Iniciativa encerra primeira etapa e promove encontro gratuito no dia 3 de dezembro, em Santo Amaro, para apresentar os resultados

O projeto "Nós, Mulheres: Formação e Liderança" encerrou, nesta sexta-feira (27), a primeira etapa de atividades com 60 oficinas realizadas e cerca de 1.500 mulheres alcançadas no Recife e na Região Metropolitana.

A iniciativa, promovida pelo Instituto Darwin e financiada pelo Ministério das Mulheres, começou em 11 de setembro e terá continuidade em 2027.

As atividades foram realizadas no Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Abreu e Lima e Paulista, com a participação de mulheres ligadas a associações comunitárias, instituições públicas, organizações sociais e coletivos.

Durante o primeiro ciclo, foram abordados temas como liderança feminina, planejamento de carreira, redes de apoio, negociação estratégica, gestão de projetos e captação de recursos.

Os encontros também trataram da síndrome da impostora e buscaram desenvolver habilidades para a atuação das participantes em espaços de decisão e nas comunidades.

Como parte dos resultados, o projeto articulou uma rede de lideranças comunitárias e criou uma comunidade digital para manter o contato entre as participantes e compartilhar experiências.

“Conseguimos chegar a diferentes territórios, reconhecer lideranças, fortalecer vínculos e construir uma rede de mulheres dispostas a partilhar conhecimentos e transformar as suas comunidades. Encerramos esta primeira etapa com todas as metas alcançadas, mas com a certeza de que ainda temos um importante caminho a percorrer juntas”, destacou Patrícia Luna, presidente do Instituto Darwin.

Encontro marca encerramento

Para apresentar os resultados da primeira etapa, o Instituto Darwin realiza, na próxima quinta-feira (3), o encontro “Conexões que Transformam”, das 9h às 12h, no auditório da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco (UPE), localizado no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), na Rua Arnóbio Marques, 310, no bairro de Santo Amaro, no Recife.

A programação inclui um aulão ministrado pela socióloga Paula Felipe e apresentações do Grupo de Dança Popular Coletivo Zeppelin do Jiquiá e do Coral do Grupo Dorinhas de Olinda, formados por participantes do projeto.

Com duração prevista de um ano, o Nós, Mulheres: Formação e Liderança terá novas atividades em 2027, incluindo mentorias individuais e coletivas e ações para estruturar núcleos de lideranças femininas nos territórios atendidos.

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