SÃO PAULO Projeto de "Times Square" avança em São Paulo; saiba onde telões serão instalados Prefeitura planeja que instalação de painéis de LED comece em março e informou que não haverá veiculação de comerciais

O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) aprovou a instalação de painéis eletrônicos na esquina das avenidas Ipiranga e São João, no centro da capital.

O projeto foi apelidado de "Times Square paulistana", em referência ao ponto turístico de Nova York (EUA). Diferentemente da cidade americana, porém, os telões não poderão veicular comerciais, segundo informou a Prefeitura em nota.

A proposta agora segue para a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, responsável pela aplicação da Lei Cidade Limpa.

A gestão municipal planeja que a instalação dos painéis comece já em março, com conclusão entre três a quatro meses.

A ideia surgiu da iniciativa privada. A Fábrica de Bares, empresa proprietária do Bar Brahma, que fica na tradicional esquina paulistana, propôs uma cooperação com a Prefeitura para melhorias no centro em troca da instalação de LEDs para publicidades e transmissão de eventos, como feiras gastronômicas, os quais também poderão ser administrados pelo empreendimento.

A proposta da Fábrica prevê a inclusão de cinco telões em prédios não tombados no cruzamento da Ipiranga com a São João. O prédio do Bar Brahma, por ser um patrimônio protegido, contaria apenas com projeções de luzes, sem painéis. A Fábrica de Bares chegou a fazer simulações ilustrativas de como ficariam os equipamentos.

O Conpresp avaliou não haver "potencial de danos e prejuízo às edificações tombadas".

A parceria entre a empresa e a Prefeitura terá duração de três anos, com investimento de R$ 2 milhões por ano em melhorias, como a requalificação das praças Júlio de Mesquita e do Largo do Paissandu, além do restauro da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A companhia será responsável por arcar integralmente com os custos.

Segundo a gestão municipal, o projeto integra o plano de recuperação do centro da capital implementado pelo Executivo. Os restauros nos patrimônios tombados ainda terão de ser aprovados pelo Conpresp.

Projeto na Câmara dos Vereadores

Na Câmara Municipal, o vereador Rubinho Nunes (União Brasil) apresentou um projeto de lei que flexibiliza a Lei Cidade Limpa, justamente para a instalação dos painéis de LED.

Além da São João, Rubinho Nunes chegou a citar a possibilidade de criação de "Times Squares" na Avenida Paulista, no bairro Santa Ifigênia e no entorno das avenidas Cidade Jardim e Europa

A proposta foi aprovada no ano passado em primeiro turno pelos vereadores, mas não avançou. O texto precisa receber o aval em segunda votação na Câmara e ser sancionado pelo prefeito para ter validade.

Na época da aprovação do projeto no primeiro turno, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) negou que fosse autorizar mudanças drásticas na Lei Cidade Limpa, mas defendeu a medida na São João.

"Teremos a permanência da lei, com algumas adequações pontuais. Vai ficar bem bonito. Podemos ter um ponto específico para turismo, com ativação de um espaço que precisa melhorar a presença e a atividade econômica", afirmou em julho de 2025.



