PRESERVAÇÃO Projeto do BNDES leva monitoramento e restauração de corais ao litoral de Pernambuco Iniciativa de alcance nacional terá investimento de R$ 5,5 milhões, duração de três anos e inclui área da APA Costa dos Corais, em São José da Coroa Grande

Pernambuco passa a integrar o mapeamento e o monitoramento dos recifes rasos do litoral brasileiro com a contratação do primeiro projeto do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Corais.

O contrato foi assinado nesta sexta-feira (13) e marca o início da execução do projeto SER Corais, que será desenvolvido pelo Instituto Nautilus de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade, com duração de 36 meses.

A iniciativa conta com R$ 5,5 milhões do Fundo Socioambiental e integra a estratégia do BNDES Azul.

No estado, a área contemplada está localizada em São José da Coroa Grande, município inserido na Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, considerada o maior complexo recifal contínuo do Atlântico Sul.

Além do monitoramento ambiental, o projeto prevê oficinas técnicas, capacitação de atores locais e apoio a atividades econômicas sustentáveis ligadas aos recifes, como o turismo e a pesca artesanal.

Ao longo da execução, o SER Corais realizará expedições de campo com mergulhos científicos, coleta e análise de dados ambientais e produção de mapas técnicos.

O objetivo é acompanhar a saúde dos recifes rasos distribuídos ao longo de cerca de 2,8 mil quilômetros da costa brasileira, monitorando a cobertura coralínea, espécies associadas e a presença de espécies exóticas invasoras, além de desenvolver protocolos de restauração recifal.

A atuação do projeto se estende também aos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte.

No conjunto, a iniciativa deve apoiar pelo menos dez unidades de conservação, avaliar a distribuição de duas espécies invasoras prioritárias, monitorar 28 espécies e promover 43 eventos técnicos e oficinas durante o período de vigência.

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, os recifes de corais desempenham papel estratégico para o país.

“Os recifes de corais são fundamentais para a biodiversidade marinha, para a proteção da costa e para a atividade pesqueira e turística. Com o projeto SER Corais, estamos fortalecendo a ciência brasileira e apoiando soluções baseadas na natureza, em sintonia com as prioridades do governo Lula”, afirmou.

Além do monitoramento em larga escala, o projeto inclui ações práticas de restauração ecológica, com experimentos de cultivo de corais no mar e em laboratório, testes de diversidade genética e recomposição de áreas degradadas.

Também está prevista a criação de um aplicativo para acionamento do Protocolo Geral de Alerta, Detecção Precoce e Resposta Rápida para espécies invasoras no ambiente marinho.

Segundo a diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello, a proposta busca articular conservação ambiental, produção de conhecimento e inclusão social.

“O BNDES Corais foi estruturado para combinar conservação ambiental, produção de conhecimento e inclusão social. Este projeto mostra como é possível proteger os recifes e, ao mesmo tempo, fortalecer comunidades costeiras e gerar desenvolvimento sustentável”, destacou.

A iniciativa também deve gerar empregos diretos e indiretos, fortalecer a formação técnica de pesquisadores e ampliar a produção de conhecimento aplicado à gestão costeira.

O monitoramento contínuo permitirá identificar fatores de estresse local, como pesca predatória, poluição e urbanização desordenada, contribuindo para orientar políticas públicas e estratégias de adaptação às mudanças climáticas.

Para a fundadora do Instituto Nautilus, Fabiana Felix, a contratação amplia uma estratégia já em curso.

“O SER Corais permitirá expandir o monitoramento realizado com o projeto Budiões, focado nos peixes, para os próprios corais e organismos bentônicos, gerando dados estratégicos para políticas públicas e ações de restauração”, afirmou.

O projeto está alinhado à Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, à Década da Restauração de Ecossistemas e ao Plano de Ação Nacional para Conservação de Ambientes Coralíneos.

Com informações da assessoria de imprensa



