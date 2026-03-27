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PROGRAMAÇÃO Projeto "Domingo sem Tela" estreia com programação gratuita para crianças no Recife Iniciativa da Cepe em parceria com a APL propõe atividades lúdicas e culturais para afastar jovens das telas

Deixar crianças e adolescentes longe dos dispositivos eletrônicos e ocupados com atividades divertidas por algumas horas do fim de semana é a proposta do projeto “Domingo sem Tela”, que estreia neste domingo (29), das 14h às 17h, na área externa do casarão da Academia Pernambucana de Letras, no bairro das Graças, no Recife.

A iniciativa é uma parceria com a Companhia Editora de Pernambuco e pretende reunir o público jovem para experiências lúdicas e gratuitas no último domingo de cada mês.

“Diante da realidade em que vivemos, de estímulo ao uso constante das redes sociais e dos jogos eletrônicos, a iniciativa da Cepe e da APL é uma tentativa de oferecer atividades de lazer e cultura fora do mundo virtual. A ideia é que as crianças e os adolescentes se desconectem um pouco dos celulares, tablets e computadores. Todo último domingo do mês a magnífica casa da APL estará aberta para uma experiência de imersão no mundo literário e lúdico”, defende o presidente da Cepe, João Baltar Freire.

Na estreia, a programação começa às 14h com oficina de pintura criativa infantil, além de brinquedos e atividades recreativas. Também haverá distribuição de pipoca e algodão doce para os participantes.

Às 16h, o público poderá acompanhar o espetáculo “Histórias que cantam”, inspirado no livro Rafa, o Piloto de Girafa, com elenco da Turma do Sorriso.

A apresentação se passa no universo circense e conta a aventura do pequeno Rafa, que recebe ajuda de personagens como o palhaço e o mágico para resgatar sua girafa de pelúcia, levada por um colega da escola. A obra é de Henrique Vale, com ilustrações de Renata Lourenço.

Durante o evento, também será possível adquirir livros do catálogo infantojuvenil da Cepe Editora, que estarão à venda no local.

Com informações da assessoria de imprensa

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