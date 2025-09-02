A- A+

Educação Projeto Educquilombo lança material sobre Direito à Educação Escolar Quilombola nesta quarta (3) Webinário discute a importância do protagonismo quilombola nos Planos Decenais de Educação

O projeto Educquilombo nos Planos Municipais de Educação (PMEs) promove o lançamento de um webinário para discutir o direito à Educação Quilombola nesta quarta-feira (3), das 14h às 16h, no canal do YouTube da TV Viva.

O “Webinário de Lançamento do Guia de Incidência Quilombola nos Planos Decenais de Educação” tem o objetivo de lançar a publicação e explicar seu caráter prático como ferramenta de advocacia, além de contribuir com o debate público sobre o Direito à Educação Escolar Quilombola e a importância do protagonismo quilombola nos Planos Decenais de Educação.

Além disso, o Guia de Incidência Quilombola nos Planos Decenais de Educação, que é um instrumento de formação política, mobilização juvenil e comunitária voltado para lideranças, educadores, estudantes e comunidades quilombolas, será apresentado durante o momento.

“O guia é de grande importância para o movimento Quilombola, pois traz elementos que reforçam a necessidade de uma educação alinhada à realidade e à identidade do nosso povo”, relata Edna Andrade, liderança quilombola da comunidade Abelha, de Carnaíba, e integrante da CEAQ-PE.

“Vai ser um momento de trazer a público um Guia para a incidência quilombola, desde os seus municípios, por uma educação antirracista que inclua suas demandas e especificidades educacionais nos Planos Decenais de Educação”, afirma Rogério Barata, coordenador do projeto e educador do Centro de Cultura Luiz Freire (CCLF).

O evento online ainda contará com a apresentação do projeto Educquilombo nos PMEs, relato do papel das lideranças quilombolas e a importância do Guia para a incidência nos processos de revisão dos Planos de Educação.

A ação é uma realização do CCLF, em parceria com a Coordenação Estadual de Articulação das Comunidades Quilombolas de Pernambuco (CEAQ-PE) e conta com o apoio do Fundo Malala no Brasil.

Debate

Também haverá uma mesa de debate sobre o momento político dos Planos e a atuação da sociedade civil, mediada por Liz Ramos, filósofa, mestra em Educação (UFPE) e educadora do CCLF.

A mesa já tem confirmada com as seguintes presenças: Givânia Silva, professora quilombola e doutora em sociologia, Maxwell Vignoli, Promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional às promotorias de educação, e Michela Albuquerque, educadora, jornalista e coordenadora do projeto Escolas Seguras e Acolhedoras para Meninas e Jovens Mulheres de Pernambuco (ESA).

“O Guia foi desenvolvido a partir de oficinas sobre os Planos Decenais de Educação realizadas para lideranças quilombolas da CEAQ-PE, de oito municípios de Pernambuco - Betânia, Bom Conselho, Carnaíba, Custódia, Mirandiba, Orocó, Salgueiro e Triunfo”, explica Liz Ramos.

Para garantir uma maior participação e inclusão do público, a atividade contará com interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras), o espaço da caixa de comentários vai estar disponível para dúvidas e comentários do público e vão ser exibidos materiais audiovisuais, produzidos pelas juventudes quilombolas envolvidas no projeto.

SERVIÇO

Webinário de Lançamento do Guia de Incidência Quilombola nos Planos Decenais de Educação

Dia 04 de setembro (quarta-feira), das 14h às 16h

Ao vivo, no canal do YouTube da TV Viva.

O Guia de Incidência Quilombola nos Planos Decenais de Educação estará disponível para download gratuito no site do CCLF, na aba “publicações”.

Com informações da assessoria.

