A- A+

PROGRAMAÇÃO Fernando de Noronha: Projeto Golfinho Rotador comemora 35 anos com programação cultural e educativa Comemorações tiveram início nesta terça-feira (19) e seguem até o sábado (23); evento contará com a distribuição de brindes comemorativos

Ao longo desta semana, oficinas, passeios científicos e apresentações culturais vão ser realizadas em comemoração aos 35 anos do Projeto Golfinho Rotador. Com início nesta terça-feira (19), as comemorações seguem até o sábado (23).

Referência mundial em pesquisa e conservação dos golfinhos-rotadores (Stenella longirostris), projeto criado em 1990 une ciência, cultura e transformação social, com apoio do Programa Petrobras Socioambiental.

O evento contará com a distribuição de brindes comemorativos, como garrafinhas, camisetas e ecobags para os 500 primeiros participantes.







Além disso, a programação contará com apresentações culturais gratuitas de artistas e grupos locais, entre eles o Maracatu Nação Noronha, Jú Medeiros, Juá Gomes e Lucas Flor, Banda Noronha Social Clube e João Marlevou e Banda.

A entrada é gratuita para moradores da ilha, enquanto os turistas precisam adquirir o passe de entrada do Forte, no valor de R$ 100, válido por dez dias.

Programação

A programação conta com observação de golfinhos no Mirante dos Golfinhos, palestras e distribuição de materiais educativos. Na quarta (20), as crianças do CIEI Bem-Me-Quer participaram de uma oficina de educomunicação.

Na quinta-feira (21), os alunos da Escola Arquipélago visitaram uma mostra fotográfica interativa, uma exposição osteológica e participaram de jogos educativos, além de prestigiarem, à noite, uma oficina de maracatu na Praça São Miguel, aberta ao público.



Enquanto na sexta-feira (22), os estudantes viveram a experiência de um passeio de barco científico, atividade que será oferecida também aos professores no sábado (23).

O ponto alto da programação será o encerramento no sábado (23), às 19h30, no Forte Nossa Senhora dos Remédios, com a festa de aniversário dos 35 anos do projeto.

Pesquisa

Por mais de três décadas de pesquisa, os cientistas do Projeto Golfinho Rotador identificaram que os golfinhos desempenham seis funções ecológicas essenciais para a sustentabilidade de Noronha: atuam como predadores, presas, recicladores de nutrientes, facilitadores de interações entre espécies marinhas, sensibilizadores ambientais e também contribuem para a geração de renda na comunidade.



Os estudos também revelaram que os saltos característicos dos golfinhos (rotações, piruetas, batidas de cauda e movimentos de cabeça) não são apenas brincadeiras, mas fazem parte de um sofisticado sistema de comunicação entre os animais.



Com informações da assessoria.

Veja também